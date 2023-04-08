Минцифры запустило "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА

В игре под названием "Атака дронов" разработчики добавили возможность напрямую донатить средства на ВСУ и приближать победу Украины.

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В приложении "Дія" появилось новое развлечение для украинцев. Речь идет об игре под названием "Армия дронов", о чем сообщили в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации 8 апреля.

Теперь каждый украинец может попробовать себя в роли оператора беспилотника при помощи простых действий. Для этого нужно иметь в телефоне приложение "Дія".

"В начале полномасштабной войны пользователи "Дії" поднимали моральный дух, играя в "Байрактар". Теперь пора управлять беспилотниками. Мы усовершенствовали функционал и главное — добавили возможность донатить, не выходя из игры", — говорится в сообщении Минцифры.

Каждый украинец может попробовать себя в роли оператора БПЛА Фото: Фокус Каждый украинец может попробовать себя в роли оператора БПЛА Фото: Фокус Каждый украинец может попробовать себя в роли оператора БПЛА Фото: Фокус

Теперь в приложении украинцы могут не просто управлять беспилотником, но и уничтожать вражеские цели в виде колонн танков. Это, как отмечают создатели, помогает бороться с врагом и подымает боевой дух граждан.

"Вы сжигаете вражескую технику виртуально, а благодаря вашим донатам военные уничтожают врага реально. Мы работали над игрой вместе с компанией iLogos. Спасибо, что поддержали инициативу и приближаете победу вместе с украинцами", — добавили в министерстве.

Напомним, 4 апреля глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что украинское образование частично перейдет на электронную документацию к концу года. Это уменьшит бюрократию и упростит жизнь и тем, кто работает в сфере образования, и ученикам с родителями.

28 марта в Минцифры заявили, что первые три роты ударных БПЛА полностью укомплектованы и готовы к бою. Был создан Координационный штаб проекта "Армия дронов", который будет способствовать развитию ударных рот.