"Готовы к бою": первые три роты ударных БПЛА полностью укомплектованы, — Минцифры

В министерстве сообщили, что был создан Координационный штаб проекта "Армия дронов", который будет способствовать развитию ударных рот.

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Бойцы первых трех ударных рот БПЛА уже успешно завершили обучение, и оснащены пикапами, ударными коптерами и старлинками. Об этом сегодня, 28 марта, заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Кроме того в Минцифры сообщили, что был создан Координационный штаб проекта, который будет способствовать развитию ударных рот. В штаб вовлечены Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство обороны Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В рамках проекта "Армия дронов" запланирована закупка и ремонт беспилотников за счет донатных средств, а также курсы обучения по обращению с ними.

Первые три ударные роты БПЛА уже укомплектованы

Что такое "Армия дронов"

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 27 января распорядился создать первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов.

Чтобы ударные роты БПЛА могли действовать, чиновникам необходимо провести ряд реформ, а также запустить массовое производство дронов для обеспечения украинской армии. Генштаб отмечает, что командование ВСУ уже выбрало профессиональных военнослужащих, которые возглавят новые подразделения. Каждая рота получит беспилотники, боеприпасы для них, терминалы Starlink для спутниковой связи и другое оборудование. Все это поможет уничтожать российскую армию на фронте, а главный партнер, военная школа "Боривітер", будет обучать операторов управлять летательными аппаратами.

23 марта мы писали о заводе в Одессе, который выпускает до 500 дронов в месяц. Военные при помощи волонтеров сами собирают ударные и разведывательные беспилотники стоимостью от $50.

Ранее ВСУ показали, как работает украинский дрон "Кажан". Крупный коптер поднимает боеприпасы весом до 20 кг, чтобы сбрасывать на головы противников или минировать дороги.

Писали также, что волонтер из Гадяча печатает дроны для ВСУ на 3D-принтере. На подготовку всех деталей уходит 48 часов, но их еще необходимо склеить.

Ранее, Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать ChatGPT, чтобы в будущем внедрить его в "Дію".