Украинский завод выпускает 500 дронов в месяц стоимостью $50-$1000: что о них известно

Умельцы собирают три типа боевых дронов: разведывательный, бомбардировщик и "камикадзе". Они помогают ВСУ и Нацгвардии уничтожать россиян на фронте.

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В Одессе военные совместно с волонтерами запустили фабрику для массового производства отечественных дронов. Они рассказали, как собирают боевые беспилотники, телеканалу "Интер".

Благотворительный фонд "Хвиля 91" приобрел оборудование для производства БПЛА и передал его представителям ВСУ, которые своими руками собирают летательные аппараты. Часть комплектующих они заказывают за границей, а часть сами печатают на 3D-принтере. Такой подход позволил сократить себестоимость одного дрона примерно на $300. Это очень важно, поскольку завод передает дроны на фронт бесплатно, а работает на пожертвования от бизнес-партнеров.

Как объяснил основатель фонда Александр Яковенко, когда БПЛА стоит около 8000 грн, их можно делать массово. В свою очередь, имея много дронов-камикадзе, ВСУ могут применять их для уничтожения не только российской техники, но и живой силы.

В настоящее время фабрика в месяц выпускает около 500 дронов трех типов. Основным ее продуктом стали небольшие коптеры-камикадзе за $200, которые способны летать на расстоянии до 8 км от оператора даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По словам военнослужащего с позывным "Дед", дрон предназначен для поражения техники, поэтому чаще всего оснащается кумулятивным боеприпасом весом 1,5 кг — он может пробить броню танка в моторном отсеке.

Александр Яковенко с самодельным дроном-камикадзе Фото: Скриншот

Самая дорогая модель обходится в $1000 — это квадрокоптер, оснащенный камерой с 10-кратным зумом и системой сброса, рассчитанной на шесть боеприпасов общим весом до 3 кг. Беспилотник вооружается кумулятивными или осколочными гранатами, может сбросить их все сразу или по очереди.

Дрон-бомбардировщик Фото: Скриншот

Третья модель — маленький квадрокоптер для ведения разведки, стоящий около $50. Они помогают пехоте осматривать местность перед перемещением, они особенно полезны для осмотра зданий в городской застройке.

Разведывательный квадрокоптер Фото: Скриншот

Вместе с Национальной гвардией "Хвыля 91" открыла школу для подготовки операторов дронов. Волонтеры отмечают, что дешевые самодельные дроны не имеют стабилизации и GPS-навигации, как более дорогие коммерческие модели, поэтому и управлять ими сложнее. Обучение занимает как минимум месяц — за это время пилот должен научиться поражать цели с точностью как минимум 20%. Пока школа работает только для военнослужащих, но в будущем планирует принимать и гражданских

Ранее писали о новом боевом дроне от украинской компании Skynetua. Беспилотный самолет может нести боеприпасы весом до 3 кг и сбрасывать их на головы оккупантом. Военные могут запускать БПЛА прямо с рук.

Сообщали также о волонтере Артуре Бижко, который печатает дроны для ВСУ на 3D-принтере. Пока готов только корпус, но инженер уже заказал необходимую электронику за границей.