Новый украинский дрон для ВСУ может нести 3 кг боеприпасов и запускаться с рук (видео)

Разработка ударного дрона Skynetua практически завершена — остались последние штрихи.

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Украинский инженер и основатель компании Skynetua Михаил Дронов рассказал о том, как прошли летные испытания нового ударного дрона. На своей странице в Facebook он опубликовал видео.

"Наконец-то удалось доработать самолет и выйти на стабильные показатели взлета. Сейчас взлетный вес составляет уже 9 кг, а полезная нагрузка — 3 кг, но проблем с запуском с руки почти нет", — написал Михаил.

В своем посте он отметил, что столкнулся с одной проблемой при тестировании боевого БПЛА, и она заключалась в дешевых комплектующих. Инженер поделился, что комплектующие имели разные параметры и поэтому каждый раз их приходилось настраивать таким образом, чтобы они корректно работали сообща.

"Но сейчас я еще на шаг ближе к завершению разработки", — подчеркнул Дронов.

Михаил дронов начал тестировать ударный дрон Skynetua в конце января этого года. БПЛА постоянно дорабатывается и усовершенствуется. Итоговый вариант должен иметь, в идеале, дальность полета 50 км и грузоподъемность до 3 кг. Последней цели уже удалось достичь. В планах у инженеров создать модель беспилотника, которая могла бы нести больше полезной нагрузки, при этом дальность ее полета будет несколько сокращена. Михаил Дронов писал ранее в комментариях, что на дроны установят камеры, чтобы они могли видеть цель и наводиться на нее. Также он планирует сделать так, чтобы дроны летали относительно низко — это убережет их от радаров и повысит эффективность в бою.

Ранее мы сообщали о том, что при помощи дронов, защитники Украины смогли уничтожить более 10-ти танков ВС РФ.