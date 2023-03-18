Дроны СБУ за одну ночь подорвали 11 российских танков и БТР (видео)

Беспилотники, оснащенные тепловизорами, позволяют украинским спецназовцам выслеживать и атаковать россиян даже в темноте.

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В ночь на 18 марта операторы Центра специальных операций "А" поразили 11 единиц российской техники на Донецком направлении. Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись операции на своей странице в Facebook.

Группа спецназа "Белые волки" устроила охоту на вражескую технику, используя беспилотники, оснащенные тепловизорами и вооруженные кумулятивными гранатами. Благодаря высокой меткости им удалось попасть по 10 танкам ВС РФ, а бонусом стал бронетранспортер.

Все атаки спецназовцам удалось запечатлеть на камеры дронов. На видео можно заметить, что падение боеприпасов сопровождалось мощными взрывами. Неизвестно, в каком состоянии бронетехника россиян и ее экипажи остались после ударов, однако СБУ уверяет, что танки и БТР вышли из строя.

Группа спецназа "Белые волки" устроила охоту на вражескую технику, используя беспилотники, оснащенные тепловизорами и вооруженные кумулятивными гранатами

Центр спецопераций "А" регулярно устраивают ночные вылеты, и с каждым разом добивается лучшего результата. К примеру, в ночь на 2 марта дроны СБУ уничтожили 6 танков ВС РФ. А ночью 4 марта количество техники, пораженной БПЛА, выросло до 8 единиц.

Тем временем, 72-я ОМБр ВСУ использует дроны для уничтожения российских танков на передовой. Недавно они показали, как забрасывают боевые машины противника гранатами разных типов, а одна из них попала в прямо в открытый люк и вызвала пожар, который окончательно вывел технику из строя.

Помимо танков и БТР, украинские БПЛА поражают комплексы наблюдения ВС РФ под названием "Муром". Один из таких удалось взорвать на Каховской гидроэлектростанции с помощью FPV-дрона Falcon Avanger. Как объяснили в батальоне "Стугна", такое оборудование отслеживает перемещения подразделений ВСУ и мешает вести наступательные действия.