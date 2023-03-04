Дроны СБУ за одну ночь уничтожили 8 единиц техники оккупантов: сгорели танки и БМП (видео)

Беспилотники с тепловизорами метко сбросили снаряды, заставив российские машины гореть на передовой.

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Операторы Центра специальных операций "Альфа" в ночь с 3 на 4 марта уничтожили сразу восемь единиц российской техники, используя дроны. Служба безопасности Украины представила видеоотчет об их работе на странице в Facebook.

Спецназ СБУ устроил традиционную ночную охоту на силы ВС РФ на передовой. Они запустили дроны с тепловизорами и мощными боеприпасами, способными пробивать броню. За одну ночь Центр "Альфа" поразил беспилотниками 5 танков, 2 боевые машины пехоты и один грузовик в боекомплектом.

В опубликованном ролике можно наблюдать, как дроны зависают над боевой техникой ВС РФ и сбрасывают снаряды точно по целям. Удары сопровождаются сильными взрывами, после которых машины остаются гореть. На некоторые танки пришлось потратить несколько боеприпасов, но результат того стоит.

"Весна пришла — российская техника пылает еще ярче", — отметила пресс-служба СБУ.

Ранее писали, что в ночь на 2 марта Центр спецопераций "А" с помощью дронов подбил шесть российских танков на Луганском направлении. Как уверяет СБУ, вся пораженная техника выведена из строя.

В январе появилось видео, как СБУ с помощью дрона уничтожила российскую БМП вместе с военными. БПЛА-камикадзе под управление оператора из Центра "Альфа" выследил оккупантов и нанес удар, когда вражеские солдаты курили рядом с техникой.

В октябре 2022 года контразведчики СБУ с помощью дрона взорвали российский комплекс РЭБ "Сило-01". Новейшая технология не смогла защитить сама себя от двух бомб, которые БПЛА сбросил прямо над антенной.