Контрразведчики СБУ уничтожили дроном новейшую российскую РЭБ (видео)

Станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Силок-01" сделали специально для борьбы с беспилотниками. Специалисты военной контрразведки СБУ сбросили на него 2 бомбы с БПЛА, который был прямо над антенной комплекса.

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Военная контрразведка Украины в Донецкой области уничтожила российскую станцию ​​радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок-01". Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины (СБУ).

"Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов в Донецкой области", — рассказали оперативники.

Данная РЭБ считается одной из последних разработок в России, она предназначена для борьбы с беспилотниками. На видео показано, как украинские контрразведчики двумя бомбами уничтожают РЭБ. Беспилотник был прямо над антенной комплекса.

"Наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", — отметила СБУ.

Что представляет собой комплекс "Силок"?

Комплекс РЭБ "Силок" должен в автоматическом режиме находить беспилотники, определять их координаты и глушить на разных спектрах рабочих частот. Действие РЭБ нарушает каналы управления, телеметрии и связи.

Беспилотники выходятся из строя без физического воздействия, рассказывали российские разработчики.

[ + – ] Дальность подавления РЭБ – не более 4 километров

Дальность подавления не превышает четырех километров. Разработчик комплекса – московский оборонный концерн "Созвездие", которій входит в военную корпорацию "Ростех".

Минобороны России отмечало высокую эффективность комплекса РЭБ "Силок" во время учений под Оренбургом против роя БПЛА и в сирийской кампании.

Первый раз комплекс применили для перехвата беспилотников в 2018 году на учениях "Нерушимое братство" с военными из стран ОДКБ.

Напомним, что украинские военные уже уничтожали российские станции радиоэлектронной борьбы, которые предназначены для "глушения" БПЛА. Один из примеров — атака на новейший российский комплекс для борьбы с дронами сил территориальной обороны в Харьковской области.

Военный эксперт Олег Жданов ранее говорил, что российские системы РЭБ не могут глушить квадрокоптеры среднего класса, если их оператор включит функцию возврата на место вылета.