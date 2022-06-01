Многомиллиардные системы ВС РФ бессильны против украинской аэроразведки, — эксперт

По словам Олега Жданова, путинские вундерваффе не могут подавать сигнал обычных квадрокоптеров, которые используют ВСУ.

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С помощью гражданских квадрокоптеров, планшетов, БПЛА и раций была построена система аэроразведки для артиллерийских систем ВСУ. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что системы российские системы радиоэлектронной борьбы не могут подавить квадрокоптер даже среднего или ниже среднего класса, если оператор успевает включить функцию возврата на место вылета. В таком случае системы РЭБ, в которые российское руководство вкладывало многомиллиардные инвестиции, оказываются бесполезными. Об этом эксперт рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной.

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"Аэроразведка, которая обеспечивает работу артиллерии, была построена руками волонтеров. Даже был конфликт на самом высоком уровне командования по поводу оформления аэроразведки в состав ВС", — сказал Жданов, отметив, что существующая система построена исключительно руками волонтеров, которые использовали свои квадрокоптеры и планшеты.

"Туда были занесены специальные программы, занесены данные для таблиц стрельбы тех или иных систем — и с помощью квадрокоптера, с помощью GPS-навигации учитывалось положение орудия и оператора <…> Квадрокоптер зависал над целью, определял координаты, передавал их на планшет, с планшета данные уже уходили на орудие", — объяснил Жданов.

По его словам в разработанных скриптах учитывались даже метеопоправки, т.к. в артиллерии точность стрельбы во многом зависит от погодных условий. Западные образцы, такие как САУ CAESAR и Paladin М109, в свою очередь, поставляются с готовыми разведывательными беспилотниками.

Таким образом, невоенные компоненты аэроразведки дополнили артиллерию времен СССР, которая находится на вооружении украинской армии.

По словам эксперта, тяжелая артиллерия, поставки которой одобрило американское руководство идут в комплекте с разведывательными беспилотниками. Однако, по словам Олега Жданова, квадрокоптер более эффективен для артиллерии по сравнению с беспилотником, потому что он может зависнуть в воздухе.

Российские РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы, которые имеются у российской армии мало эффективны против разведывательных систем ВСУ. По словам Жданова, объясняется это тем, что используются различные каналы связи.

"Даже на гражданских, детских игрушках появилась функция "домой". То есть если начинает глушиться сигнал, можно нажать эту кнопку, и квадрокоптер выключит всю внешнюю связь — и просто полетит на место запуска, — пояснил эксперт. — В худшем случае, если успевают перекрыть канал связи, квадрокоптер падает".

Ранее Фокус сообщал, что США начали передавать Украине гаубицы М109 Paladin с автоматизированной системой наведения. В них достаточно указать точку на планшете — и дальше выстрел произойдет в автоматическом режиме.