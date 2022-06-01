Російські РЕБ безсилі проти української аеророзвідки, створеної на коліні, — експерт

За словами Олега Жданова, путінські вундерваффе не можуть подавати сигнал звичайних квадрокоптерів, які використовують ЗСУ.

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За допомогою цивільних квадрокоптерів, планшетів, БПЛА та рацій було побудовано систему аеророзвідки для артилерійських систем ЗСУ. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що системи російської системи радіоелектронної боротьби не можуть придушити квадрокоптер навіть середнього або нижче за середній класу, якщо оператор встигає вмикнути функцію повернення на місце вильоту. У разі системи РЕБ, у яких російське керівництво вкладало багатомільярдні інвестиції, виявляються марними. Про це експерт розповів в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

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"Аеророзвідка, яка забезпечує роботу артилерії, була побудована руками волонтерів. Навіть був конфлікт на найвищому рівні командування щодо оформлення аеророзвідки до складу ЗС", — сказав Жданов, зазначивши, що наявна система побудована виключно руками волонтерів, які використовували свої квадрокоптери та планшети.

"Туди були занесені спеціальні програми, занесені дані для таблиць стрільби тих чи інших систем — і за допомогою квадрокоптера, за допомогою GPS-навігації враховувалося положення зброї та оператора <…> Квадрокоптер зависав над ціллю, визначав координати, передавав їх на планшет, із планшета дані вже йшли на зброю", — пояснив Жданов.

[ + – ] Військовий експерт про українську аеророзвідку — з 1:25:18

За його словами, у розроблених скриптах враховувалися навіть метеопоправки, оскільки в артилерії точність стрільби багато в чому залежить від погодних умов. Західні зразки, такі як САУ CAESAR та Paladin М109, зі свого боку, поставляються з готовими розвідувальними безпілотниками.

Так, невоєнні компоненти аеророзвідки доповнили артилерію часів СРСР, що перебуває на озброєнні української армії.

За словами експерта, важка артилерія, постачання якої схвалило американське керівництво, йдуть у комплекті з розвідувальними безпілотниками. Проте, за словами Олега Жданова, квадрокоптер ефективніший для артилерії порівняно з безпілотником, бо він може зависнути у повітрі.

Російські РЕБ

Системи радіоелектронної боротьби, які є у російської армії, малоефективні проти розвідувальних систем ЗСУ. За словами Жданова, це пояснюється тим, що використовуються різні канали зв'язку.

"Навіть на цивільних, дитячих іграшках з'явилася функція "додому". Тобто якщо починає глушитися сигнал, можна натиснути цю кнопку, і квадрокоптер вимкне весь зовнішній зв'язок — і просто полетить на місце запуску, — пояснив експерт. — У гіршому випадку, якщо встигають перекрити канал зв'язку, квадрокоптер падає".

Раніше Фокус повідомляв, що США почали передавати Україні гаубиці М109 Paladin з автоматизованою системою наведення. У них достатньо вказати точку на планшеті — і далі постріл відбудеться в автоматичному режимі.