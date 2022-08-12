Украинский БПЛА уничтожил новейшую систему РФ для борьбы с дронами (видео)

Российское оборудование оказалось беспомощно перед гранатами, которые оператор метко сбросил с воздуха.

Разведчики территориальной обороны в Харьковской области при помощи беспилотника атаковали новейший российский комплекс для борьбы с дронами. Об этом в Telegram сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

По информации пресс-службы, ТРО повредили комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок", предназначенный для нейтрализации летательных аппаратов противника в радиусе 4 км. По задумке разработчиков, система должна автоматически обнаруживать БПЛА, определять их координаты и "глушить" каналы управления, телеметрии и связи на разных рабочих частотах, результате дроны выходят из строя и больше не могут выполнять свои боевые задачи. Технические характеристики данного аппарата не опубликованы в открытом доступе.

"Как часто бывает – на бумаге все классно, а на самом деле доблестные прапорщики внесли свой вклад в развал козломордой армии", — отметили в Страткоме ВСУ.

[ + – ] Комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок-01"

Обозреватель Ukraine Weapons Tracker пишет в Twitter, что украинскому оператору удалось вывести из строя не "Силок", а радиолокационно-оптический комплекс RLK-MC-A (ROSC-1). Российское предприятие ПАО "НПО "АЛМАЗ" ТОП "ЛЭМЗ" пишет, будто он предназначен для обнаружения и распознавания воздушных угроз, в том числе небольших беспилотников. ROSC-1 призван бороться с БПЛА класса RQ-11B Raven, RQ-7 Shadow, DJI Phantom, DJI Mavic, DJI Spark, другими мультикоптерами или аппаратами самолетного и вертолетного типа.

"RLK-MC-A оказался совершенно беспомощным", — прокомментировал автор.

[ + – ] Комплекс радиоэлектроной борьбы ROSC-1 Фото: Скриншот

По неизвестной причине комплекс подпустил к себе украинский беспилотник на дистанцию поражения. Как можно заметить на опубликованном видео, оператор сбросил на комплекс три гранаты с разных сторон. При виде сверху оборудование кажется целым, однако снаряды взорвались прямо под ним, что не могло не оставить повреждений. По наблюдениям Ukraine Weapons Tracker, гранаты угодили прямо на системы электронного контроля и радиомониторинга.

Ранее писали, как украинский дрон R18 уничтожил замаскированную технику ВС РФ. При помощи тепловизора оператору удалось заметить вражескую машину и сбросить бомбу с воздуха.

Сообщали также, что в Украине создали уникальный "невидимый" дрон для ВСУ. Аппарат собрали из материалов, которые не могут замечать российские радары.