Украинский дрон нашел и уничтожил спрятанную технику РФ: маскировка не помогла (видео)

БПЛА отечественного производства оснащен тепловизором для поиска противников ночью, а также мощными двигателями для подъема гранат.

Вооруженные силы Украины уничтожают даже замаскированную технику при помощи отечественных дронов R18. Общественная организация "Аэроразведка" показала запись одного из успешных вылетов на своей странице в Facebook.

Судя по видео, операторы отправили украинский на ночную разведку октокоптер R18, оснащенный тепловизором. С его помощью удалось заметить с воздуха боевую технику противника (какую именно, на видео разглядеть нельзя), а затем и уничтожить.

Сначала ударный БПЛА сбросил пробный снаряд, который упал неподалеку от едва различимого силуэта машины. При помощи компьютерной графики "Аэроразведка" показала, как пилот скорректировал положение R18 в воздухе, а затем сбросил гранату прямо в цель — результатом стал довольно мощный взрыв.

"Маскируй, не маскируй – от нас не укроешься. Добро пожаловать в ад!", — обратились украинские специалисты к российским военным.

Ударный дрон R18 — технические характеристики

R18 — это октокоптер, разработанный "Аэроразведкой" специально для нужд ВСУ. Его 8 двигателей способны поднимать полезную нагрузку до 5 кг, а это 2 гранаты РКГ-3 или столько же бомб РКГ-1600, которые дрон может сбрасывать с высоты до 300 м. О технических характеристиках БПЛА известно мало, но разработчики раскрыли, что его дальность связи составляет около 4 км, а время полета — до 40 мин. На сборку одной единицы уходит около $20 тыс.

Ранее в "Аероразведке" назвали главные преимущества ударного дрона R18, которые сильно мешают ВС РФ. По словам представителя организации, конструкция октокоптера позволяет ему зависать в воздухе и метко сбрасывать гранаты даже по вражеской технике, закопанной в землю для маскировки, пока сами россияне чувствуют себя в безопасности. Не менее важным фактором успеха является высокий профессионализм операторов.

В конце июля боевой БПЛА R18 поразил танк ВС РФ. Найдя позицию противника в лесопосадке, оператор сначала определил нужную траекторию, а затем сбросил взрывной снаряд.

Писали также, как украинский дрон забросил гранату в люк российского танка. Военнослужащие ВСУ научились делать специальные снаряды, помещая гранату в пластиковые приманки для рыб.