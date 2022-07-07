Украинский дрон забросил гранату прямо в открытый люк вражеского танка (видео)

Бойцы научились сбрасывать гранаты с дронов, помещая их в обычные бомбы-приманки для рыб.

Оператор украинского дрона сбросил гранату в открытый люк вражеского танка Т-62. Об этом сообщает InformNapalm.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На опубликованном видео видно как беспилотник опускается к танку Т-62, у которого был открыт люк механика водителя. Туда сбросили гранату Ф-1 или РГД-5. Бойцы ВСУ применяют уже не первый раз такой дрон с гранатой. В другом видео экипаж танка РФ выбегает из танка после взрыва там гранаты.

Как работает сброс гранат с дрона?

Важно

От "Стугны" до автомата "Малюк". ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией

Умельцы научились прикреплять к коммерческим дронам бомбы-приманки для рыб. Внутрь вместо приманки устанавливается ручная граната РГД-5 или Ф-1. При контакте с землей граната в приманке выпадает и срабатывает. Приспособление адаптировали таким путем, что чека остается в футляре, а граната взрывается.

[ + – ] Приманку можно заказать на AliExpress

Напомним, Великобритания может передать Украине дроны-камикадзе, среди вариантов есть израильские, американские и британские варианты.

Также сообщалось, что фонд "Повернись живим" передает в армию первые закупленные БПЛА "Лелека-100".