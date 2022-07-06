Какие дроны-камикадзе Украина может получить из Великобритании (фото)

Среди возможных вариантов называют австралийские Drone40, хорошо знакомые для ВСУ Switchblade и израильские SkyStriker и Spike NLOS.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут дроны-камикадзе. Издание Defense Express предположило, какие БПЛА могут получить ВСУ.

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Среди возможных вариантов выделяют сразу несколько:

израильские барражирующие боеприпасы Spike NLOS или SkyStriker

американские Switchblade

австралийские Drone40

британский FireShadow

Израильские барражирующие боеприпасы

Если рассмотреть Spike NLOS, то это был бы один из самых интересных вариантов для Украины. БПЛА доказал свою эффективность во время войны в Нагорном Карабахе. Он предназначен для уничтожения целей на дистанции до 32 км. А наводить на цель оператор может в режиме онлайн. Сначала можно найти цель, а затем уничтожить ее.

[ + – ] запуск Spike NLOS с легкого броневика

Switchblade

В марте Британия закупила у США партию дронов-камикадзе Switchblade, которые уже используются в ВСУ. Стоимость контракта находится на уровне 44,9 млн долларов. Однако сроки его завершения в апреле 2023 года. Точное количество закупаемых БПЛА неизвестно.

ВСУ обучены ими пользоваться. Вопрос, как пишут в издании, заключается только в том, сколько уже есть у самой Британии Switchblade.

[ + – ] Switchblade

Drone40

Миниатюрные дроны-камикадзе сбрасывают 40-мм гранатометные выстрелы. На вооружении британской армии находится около нескольких сотен таких дронов.

[ + – ] Drone40

Известно, что они использовались в Мали и оснащались видеокамерами. При этом DefendTex изготавливает дроны и в ударном варианте.

FireShadow

Возможности этого барражирующего боеприпаса весьма интересны. Поставки в британскую армию начинались в 2016 году, но на данный момент уже свернуты. Вместе с тем он обладает весом до 200 кг, радиусом действия в 100 км, а время в воздухе может доходить до 6 часов.

Он может стать эффективным решением для "охоты" на российские ЗРК, пункты связи, станции радиоэлектронной борьбы и других целей.

[ + – ] FireShadow

При этом авторы не исключают, что Украина может получить и другие дроны-камикадзе от менее именитых компаний.

Напомним, Великобритания огласила новый пакет военной помощи для Украины на 1,2 млрд долларов. Также 100 млн фунтов выделили правительства Шотландии и Уэльса.