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Военный Фокус Российско-украинская война

Какие дроны-камикадзе Украина может получить из Великобритании (фото)

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дроны-камикадзе для Украины
Запуск Spike NLOS с легкого броневика

Среди возможных вариантов называют австралийские Drone40, хорошо знакомые для ВСУ Switchblade и израильские SkyStriker и Spike NLOS.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут дроны-камикадзе. Издание Defense Express предположило, какие БПЛА могут получить ВСУ.

Среди возможных вариантов выделяют сразу несколько:

  • израильские барражирующие боеприпасы Spike NLOS или SkyStriker
  • американские Switchblade
  • австралийские Drone40
  • британский FireShadow

Израильские барражирующие боеприпасы

Если рассмотреть Spike NLOS, то это был бы один из самых интересных вариантов для Украины. БПЛА доказал свою эффективность во время войны в Нагорном Карабахе. Он предназначен для уничтожения целей на дистанции до 32 км. А наводить на цель оператор может в режиме онлайн. Сначала можно найти цель, а затем уничтожить ее.

дрон-камикадзе
запуск Spike NLOS с легкого броневика

Switchblade

В марте Британия закупила у США партию дронов-камикадзе Switchblade, которые уже используются в ВСУ. Стоимость контракта находится на уровне 44,9 млн долларов. Однако сроки его завершения в апреле 2023 года. Точное количество закупаемых БПЛА неизвестно.

ВСУ обучены ими пользоваться. Вопрос, как пишут в издании, заключается только в том, сколько уже есть у самой Британии Switchblade.

дроны для всу
Switchblade

Drone40

Миниатюрные дроны-камикадзе сбрасывают 40-мм гранатометные выстрелы. На вооружении британской армии находится около нескольких сотен таких дронов.

бпла для украины
Drone40

Известно, что они использовались в Мали и оснащались видеокамерами. При этом DefendTex изготавливает дроны и в ударном варианте.

FireShadow

Возможности этого барражирующего боеприпаса весьма интересны. Поставки в британскую армию начинались в 2016 году, но на данный момент уже свернуты. Вместе с тем он обладает весом до 200 кг, радиусом действия в 100 км, а время в воздухе может доходить до 6 часов.

Он может стать эффективным решением для "охоты" на российские ЗРК, пункты связи, станции радиоэлектронной борьбы и других целей.

дроны-камикадзе для всу
FireShadow

При этом авторы не исключают, что Украина может получить и другие дроны-камикадзе от менее именитых компаний.

Напомним, Великобритания огласила новый пакет военной помощи для Украины на 1,2 млрд долларов. Также 100 млн фунтов выделили правительства Шотландии и Уэльса.