ПВО, беспилотники, снаряжение: Британия поставит новую военную помощь Украине, — Bloomberg

В правительстве Великобритании считают, что новая военная помощь, размером $1,2 млрд, является первым шагом, который позволит ВСУ перейти в наступление против сухопутных войск РФ.

Великобритания удвоит свою военную помощь Украине, выделив дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд), чтобы ВСУ могли перейти от обороны до контрнаступления. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на правительство Британии.

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Сообщается, что о новой помощи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит 30 июня на саммите НАТО в Мадриде. Увеличенное финансирование пойдет на системы противовоздушной обороны, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских военных.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала полномасштабного вторжения до 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд). По словам британского правительства, это больше, чем у любой другой страны, кроме США.

"Оружие, техника и обучение Великобритании трансформируют защиту Украины от этого нападения", — сказали в ведомстве.

У Бориса Джонсона считают, что дополнительное вооружение является первым шагом, который позволит ВСУ перейти в наступление против сухопутных войск России с целью восстановления суверенитета. Великобритания на прошлой неделе также объявила о новой программе подготовки украинских вооруженных сил.

Военная поддержка является дополнением к гуманитарной и экономической помощи в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, предоставленной Украине с февраля, заявили в Великобритании.

Напомним, 29 министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что сейчас украинские военные получают такое оружие, о котором несколько месяцев назад могли только мечтать. По его словам, сейчас ВСУ осваивают РСЗО, различные виды артиллерии, средства ПВО, гусеничную и колесную технику, а также корабли.

В Минобороны рассказали, что Норвегия передаст Украине 3 реактивных установки MLRS M270 через Британию. Также страна поставит 5000 гранат.