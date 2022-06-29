Раньше о таком могли только мечтать: Резников о поставках оружия и обучении бойцов ВСУ

Глава оборонного ведомства заявил, что ныне украинские военные осваивают, РСЗО, различные виды артиллерии, средства ПВО, гусеничную и колесную технику, а также корабли.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, как и где осваивают украинские военные Западное оружие. Об этом сообщается на странице ведомства в Фейсбуке.

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По словам министра, ВСУ получают на вооружение такое оружие, о котором еще пару месяцев назад можно было мечтать. Партнеры оказывают поддержку Украине во многих направлениях, в том числе в обучении бойцов. Основное внимание делается на подготовке профессионалов по применению:

артиллерийских систем большого калибра как самоходных, так и прицепных

реактивных систем залпового огня

средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной

средств ПВО

разных видов колесной и гусеничной техники

систем разминирования, включая подводное

разных кораблей и систем их вооружения

Бойцы ВСУ уже освоили гаубицы M777, FH-70, САУ М109, Caesar, Краб, PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, а также большое количество бронетехники — М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky, Wolfhound.

Что сейчас осваивают бойцы ВСУ?

Самоходные зенитные установки "Гепард 1А2"

минные тральщики класса Sundown

экипажи для БТР VAB, M80-A

средства воздушной разведки и наблюдение

обучаются разминированию

Где происходит обучение?

По словам министра, обучение происходит в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и Германии.

Отдельно Резников выделил программу Великобритании по курсу базовой общевоенной подготовки бойцов Вооруженных сил. На обучение уже прибыли первые несколько сотен военных. Проект рассчитан на подготовку не одной тысячи бойцов.

"Мы учимся. Учимся быстро. Так же быстро мы овладеем авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения. Кто в этом сомневался, уже изменил свое мнение. Любое оружие в руках наших воинов становится еще более эффективным. Мы выгоним террориста-оккупанта с нашей земли. Победа за нами", — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, Резников заявил, что почти все мощности Baykar Makina заняты заказами для украинской армии.

Также в Минобороны сообщали, что ВС РФ планировали захватить Киев за 12 часов.