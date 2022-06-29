Раніше про таке могли лише мріяти: Резніков про постачання зброї та навчання бійців ЗСУ

Глава оборонного відомства заявив, що нині українські військові освоюють РСЗВ, різні види артилерії, засоби ППО, гусеничну та колісну техніку, а також кораблі.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, як і де опановують українські військові Західну зброю. Про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці.

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За словами міністра, ЗСУ отримують на озброєння таку зброю, про яку ще кілька місяців тому можна було мріяти. Партнери надають підтримку Україні у багатьох напрямках, зокрема в навчанні бійців. Основна увага робиться на підготовці фахівців із застосування:

артилерійських систем великого калібру як самохідних, так і причіпних;

реактивних систем залпового вогню;

засобів артилерійської розвідки, зокрема радіолокаційної;

засобів ППО;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування, враховуючи підводне;

різних кораблів і систем їх озброєння.

Бійці ЗСУ вже освоїли гаубиці M777, FH-70, САУ М109, Caesar, Краб, PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, а також велику кількість бронетехніки — М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky.

Що зараз освоюють бійці ЗСУ?

самохідні зенітні установки "Гепард 1А2";

мінні тральщики класу Sundown;

екіпажі для БТР VAB, M80-A;

засоби повітряної розвідки та спостереження;

навчаються розмінуванню.

Де відбувається навчання?

За словами міністра, навчання відбувається у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.

Окремо Резніков виділив програму Великої Британії з курсу базової загальновійськової підготовки бійців Збройних Сил. На навчання уже прибули перші кілька сотень військових. Проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі бійців.

"Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, уже змінив свою думку. Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще більш ефективною. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами", — резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, Резніков заявив, що майже всі потужності Baykar Makina зайняті замовленнями для української армії.

Також у Міноборони повідомляли, що ЗС РФ планували захопити Київ за 12 годин.