РФ планувала захопити Київ за 12 годин, — Резніков

За словами голови Міноборони України, Захід теж очікував, що за три дні український уряд втече з Києва. Тому важка зброя одразу не постачалася.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російське військове командування розраховувало, що Київ впаде протягом 12 годин 24 лютого, в день, коли почалося масштабне вторгнення російських військ. Про це повідомляє CNN.

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За словами Резнікова, в одного із загиблих російських офіцерів під час наступу на Київ виявлено документи, в яких прописані військові цілі РФ.

"Вони думали, що будуть у центрі Києва через 12 годин. Росіяни наївно вважали, що за 72 години український уряд втече зі столиці, — сказав Резніков. — Чесно кажучи, наші партнери з інших країн світу теж були наївними. Вони говорили нам, що вторгнення неминуче і що ми програємо, що в нашому розпорядженні лише 72 години. Саме тому вони не хотіли постачати нам важкі озброєння”.

І лише наприкінці березня, зазначив Резніков, після того, як Сили оборони України звільнили Київ, Україна почала отримувати від західних країн важку артилерію.

Раніше Фокус повідомляв, що Франція чекає на перемогу України та деокупацію Криму. За даними журналістів, які послалися на дипломатичні джерела, французьке керівництво підтримує перемогу України над Росією військовим шляхом. Це дозволить звільнити всю захоплену Росією територію, зокрема. та Крим.

Нагадаємо, що в США не вимагатимуть від України територіальних поступок на догоду Путіну. Офіційна позиція влади США у тому, щоб Україна сама обирала, що слід вважати перемогою. Також Захід не дбатиме про збереження особи військового злочинця Путіна.