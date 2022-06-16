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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ планировала захватить Киев за 12 часов, — Резников

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Российская военная техника, вс рф фото,
Фото: Минобороны Украины | Российская военная техника.

По словам главы Минобороны Украины, Запад тоже ожидал, что через три дня украинское правительство сбежит из Киева. Поэтому тяжелое оружие сразу не поставлялось.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российское военное командование рассчитывало, что Киев падет в течение 12 часов 24 февраля, в день, когда началось масштабное вторжение российских войск. Об этом сообщает CNN.

По словам Резникова, у одного из погибших российских офицеров во время наступления на Киев были обнаружены документы, в которых были прописаны военные цели РФ.

"Они думали, что будут в центре Киева через 12 часов. Россияне наивно полагали, что через 72 часа украинское правительство сбежит из столицы, — сказал Резников. — Честно говоря, наши партнеры из других стран мира тоже были наивными. Они говорили нам, что вторжение неизбежно и что мы проиграем, что в нашем распоряжении только 72 часа. Именно поэтому они не хотели поставлять нам тяжелые вооружения".

И только в конце марта, отметил Резников, после того, как Силы обороны Украины освободили Киев, Украина начала получать от западных стран тяжелую артиллерию.

Ранее Фокус сообщал, что Франция ждет победы Украины и деоккупации Крыма. По данным журналистов, которые сослались на дипломатические источники, французское руководство поддерживают победу Украины над Россией военным путем. Это позволит освободить всю захваченную Россией территорию, в т.ч. и Крым.

Напомним, что в США не будут требовать от Украины территориальных уступок в угоду Путину. Официальная позиция властей США в том, чтобы Украина сама выбирала, что следует считать победой. Также Запад не будет заботиться о сохранении лица военного преступника Путина.