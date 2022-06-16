РФ планировала захватить Киев за 12 часов, — Резников

По словам главы Минобороны Украины, Запад тоже ожидал, что через три дня украинское правительство сбежит из Киева. Поэтому тяжелое оружие сразу не поставлялось.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российское военное командование рассчитывало, что Киев падет в течение 12 часов 24 февраля, в день, когда началось масштабное вторжение российских войск. Об этом сообщает CNN.

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По словам Резникова, у одного из погибших российских офицеров во время наступления на Киев были обнаружены документы, в которых были прописаны военные цели РФ.

"Они думали, что будут в центре Киева через 12 часов. Россияне наивно полагали, что через 72 часа украинское правительство сбежит из столицы, — сказал Резников. — Честно говоря, наши партнеры из других стран мира тоже были наивными. Они говорили нам, что вторжение неизбежно и что мы проиграем, что в нашем распоряжении только 72 часа. Именно поэтому они не хотели поставлять нам тяжелые вооружения".

И только в конце марта, отметил Резников, после того, как Силы обороны Украины освободили Киев, Украина начала получать от западных стран тяжелую артиллерию.

Ранее Фокус сообщал, что Франция ждет победы Украины и деоккупации Крыма. По данным журналистов, которые сослались на дипломатические источники, французское руководство поддерживают победу Украины над Россией военным путем. Это позволит освободить всю захваченную Россией территорию, в т.ч. и Крым.

Напомним, что в США не будут требовать от Украины территориальных уступок в угоду Путину. Официальная позиция властей США в том, чтобы Украина сама выбирала, что следует считать победой. Также Запад не будет заботиться о сохранении лица военного преступника Путина.