Майже всі потужності Baykar Makina зайняті замовленнями для ЗСУ, — Резніков

За словами глави оборонного відомства, Bayraktar TB2 — це шанований член "клубу амуніції" української армії.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про співпрацю з виробником Bayraktar TB2 турецькою компанією Baykar Makina. Про це він написав на сторінці у "Фейсбуці".

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Турецький виробник уже вдруге безкоштовно передасть Bayraktar TB2 для української армії. Вперше після збору литовців на БПЛА, а вдруге після українського збору на три безпілотники.

Тому Резніков каже, що "Байрактар" — це шанований член "клубу амуніції" української армії. Безпілотники було отримано на полі бою ще 2021 року. Тоді ж було ухвалено рішення про створення спільного з Україною виробництва БПЛА. Проєкт, за словами Резнікова, і зараз продовжується, але вже в середньостроковій перспективі. Його підтримує Міністр оборони Туреччини Хулус Акар.

Скільки Bayraktar TB2 отримала Україна?

Як повідомляє Резніков, із 24 лютого Міноборони надіслало на озброєння ЗСУ до 50 Bayraktar. Наразі ще законтрактовані й оплачені відомством постачання кількох ударних БПЛА. Також отримано запит від ЗСУ на постачання ще десятків таких безпілотників.

"Ми отримали новий запит від командування Збройних сил України, і таким чином на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ", — розповів український міністр оборони.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що виробник Bayraktar безплатно передасть Україні три ударні безпілотники, на які збирали кошти волонтери та вся Україна. Збір коштів фондом Сергія Притули розпочався 22 червня. Його проводили разом із телеграм-каналом "Лачен пише".