Туреччина безплатно передасть три Bayraktar, на які збирали гроші українці

Представники компанії оцінили солідарність українців, які провели краудфандингову кампанію та за кілька днів зібрали потрібну суму на покупку чотирьох ударних безпілотників.

Турецький виробник безпілотників Baykar Makina повідомив, що безплатно передасть українським військам три безпілотники. Представники компанії оцінили солідарність українців, які провели краудфандингову кампанію та за кілька днів назбирали на кілька БПЛА. Про це повідомляється в офіційному Twitter компанії.

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"Baykar Makina поінформована про те, що в ході краудфандингової кампанії "Народний Байрактар" було зібрано достатньо коштів на купівлю кількох безпілотників Bayraktar TB2 UAV для українців, які з їхньою допомогою захищають свою батьківщину", — йдеться в повідомленні, де також зазначається, що представники бізнесу та звичайні громадяни України зробили свій внесок, назбиравши потрібну суму лише за кілька днів.

"Baykar не прийме плату за TB2 і безкплатно відправить три безпілотники на передову. Ми попросили, щоб зібрані кошти передали нужденним людям в Україні, — пояснили в пресслужбі Baykar. — Ми зворушені солідарністю та рішучістю українського народу перед викликами, які здаються непереборними. Baykar молиться про справедливе розв'язання та тривалий мир".

Збір грошей на "Байрактари"

Ідеться про проєкт зі збору коштів на "Байрактари", який організував телеведучий і волонтер Сергій Притула спільно з блогером Ігорем Лаченковим. Вистачило трьох днів, щоб набрати 600 мільйонів гривень на чотири ударні БПЛА для ЗСУ. Спочатку планувалося зібрати кошти лише на три безпілотники.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина безплатно передасть Україні Bayraktar TB2, на який збирали гроші в Литві. За словами міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, зібрані 5 млн євро будуть направлені на боєприпаси до БПЛА.

Нагадаємо, що Турецький БПЛА Akinci з українськими двигунами вперше взяв участь у військових навчаннях. У країні відбуваються міжнародні маневри Anatolian Eagle-2022 на авіабазі в місті Конья.