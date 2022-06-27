Турция бесплатно передаст три Bayraktar, деньги на которые собирали всей Украиной

Представители компании оценили солидарность украинцев, которые провели краудфандинговую кампанию и за несколько дней собрали нужную сумму на покупку четырех ударных беспилотников.

Турецкий производитель беспилотников Baykar Makina сообщил, что бесплатно передаст украинским войскам три беспилотника. Представители компании оценили солидарность украинцев, которые провели краудфандинговую кампанию и за несколько дней насобирали на несколько БПЛА. Об этом сообщается в официальном Twitter компании.

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"Baykar Makina проинформирована о том, что в ходе краудфандинговой кампании "Народный Байрактар" было собрано достаточно средств на покупку нескольких беспилотников Bayraktar TB2 UAV для украинцев, которые с их помощью защищают свою родину", — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что представители бизнеса и обычные граждане Украины внесли свой вклад, насобирав нужную сумму всего лишь за несколько дней.

"Baykar не примет плату за TB2 и бесплатно отправит три беспилотника на передовую. Мы попросили, чтобы собранные средства передали нуждающимся людям в Украине, — объяснили в пресс-службе Baykar. — Мы тронуты солидарностью и решимостью украинского народа перед лицом вызовов, которые кажутся непреодолимыми. Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире".

Сбор денег на "Байрактары"

Речь идет о проекте по сбору средств на "Байрактары", который организовал телеведущий и волонтер Сергей Притула совместно с блогером Игорем Лаченковым. Хватило трех дней, чтобы набрать 600 миллионов гривен на четыре ударных БПЛА для ВСУ. Изначально планировалось собрать средства только на три беспилотника.

Ранее Фокус сообщал, что Турция бесплатно передаст Украине Bayraktar TB2, на который деньги собирались в Литве. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, собранные 5 млн евро будут направлены на боеприпасы к БПЛА.

Напомним, что Турецкий БПЛА Akinci с украинскими двигателями впервые поучаствовал в военных учениях. В стране проходят международные маневры Anatolian Eagle-2022 на авиабазе в городе Конья.