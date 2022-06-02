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Военный Фокус Российско-украинская война

Турция бесплатно передаст Украине Bayraktar TB2, на который собрали деньги литовцы

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Именно этот Байрактар TB2 передадут Украине

Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, собранные 5 млн евро пойдут на боеприпасы к БПЛА и другую помощь Украине.

Министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас заявил, что Турция бесплатно передаст украинской армии ударный беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Литве. Об этом он сообщил в Твиттере.

В Литве объявляли сбор средств на покупку ударного БПЛА Bayraktar TB2, чтобы передать его на нужды ВСУ. Для этого нужно было собрать 5 млн евро. Необходимая сумма была собрана за три дня.

Для соглашения инициаторы инициативы договорились с Минобороны обеих стран, чтобы можно было совершить покупку. 2 июня Анушаускас сообщил, что БПЛА будет передан бесплатно, а собранные деньги они потратят на покупку снарядов к ударному беспилотники. Также часть средств пойдет на другую поддержку Украине.

Также на странице Минобороны Литвы в Твиттере показали Bayraktar TB2, который отправят Украине.

Напомним, 28 мая литовцы собрали 5 млн евро на покупку Bayraktar TB2 для ВСУ. Сбор средств был объявлен телеведущим Андриусом Тапинасом 26 мая.