Турция бесплатно передаст Украине Bayraktar TB2, на который собрали деньги литовцы

Как сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, собранные 5 млн евро пойдут на боеприпасы к БПЛА и другую помощь Украине.

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Министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас заявил, что Турция бесплатно передаст украинской армии ударный беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Литве. Об этом он сообщил в Твиттере.

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В Литве объявляли сбор средств на покупку ударного БПЛА Bayraktar TB2, чтобы передать его на нужды ВСУ. Для этого нужно было собрать 5 млн евро. Необходимая сумма была собрана за три дня.

Для соглашения инициаторы инициативы договорились с Минобороны обеих стран, чтобы можно было совершить покупку. 2 июня Анушаускас сообщил, что БПЛА будет передан бесплатно, а собранные деньги они потратят на покупку снарядов к ударному беспилотники. Также часть средств пойдет на другую поддержку Украине.

Также на странице Минобороны Литвы в Твиттере показали Bayraktar TB2, который отправят Украине.

Напомним, 28 мая литовцы собрали 5 млн евро на покупку Bayraktar TB2 для ВСУ. Сбор средств был объявлен телеведущим Андриусом Тапинасом 26 мая.