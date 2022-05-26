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Военный Фокус Российско-украинская война

Литовские волонтеры открыли сбор средств на ударный "Байрактар" для Украины

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беспилотник украине
Фото: Twitter \ Bayraktar | Bayraktar TB2

Как отмечают авторы инициативы, Минобороны Литвы и Турции "дали зеленый" свет на закупку беспилотника.

Литовские волонтеры открыли сбор средств на приобретение для украинской армии турецкого ударного БПЛА Bayraktar. Об этом сообщается на странице инициатора сбора Андриуса Тапинаса в Фейсбуке.

Министерство обороны Литвы и Турции, а также производитель дронов дал добро на закупку беспилотника для нужд Украины. Указывается, что в ходе российского вторжение Байрактар уже уничтожил не одну цель: командные пункты, танки, ракетные установки, катера "Раптор". Вероятно, они также способствовали гибели крейсера "Москва".

"Наверное, впервые в истории, граждане одного государства могут покупать и дарить такое тяжелое вооружение другому государству", — пишет Тапинас.

Всего нужно собрать 5 млн евро на приобретение ударного Bayraktar в течение трех недель. По состоянию на 8:00 утра 26 мая людям удалось собрать 1 291 345 евро.

Bayraktar TB2 активно применяется украинской армией с момента полномасштабной агрессии РФ. Характеристики беспилотника позволяют использовать его в радиусе 150 или 300 км. На борту он способен переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Напомним, 2 мая беспилотник Байрактар уничтожил два российских катера "Раптор" возле острова Змеиный.

Ранее сообщалось, что РФ жалуется, что Турция продает Украине беспилотники "Байрактар". Однако в ответ на это турки ответили, что продает их не государство, а частная компания.