Литовські волонтери відкрили збір коштів на ударний "Байрактар" для України

Як зазначають автори ініціативи, Міноборони Литви та Туреччини "дали зелене" світло на закупівлю безпілотника.

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Литовські волонтери відкрили збирання коштів на придбання для української армії турецького ударного БПЛА Bayraktar. Про це повідомляється на сторінці ініціатора збору Андріуса Тапінаса у "Фейсбуці".

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Міністерство оборони Литви та Туреччини, а також виробник дронів дав добро на закупівлю безпілотника для потреб України. Вказується, що під час російського вторгнення "Байрактар" уже знищив не одну ціль: командні пункти, танки, ракетні установки, катери "Раптор". Імовірно, вони сприяли загибелі крейсера "Москва".

"Напевно, вперше в історії, громадяни однієї держави можуть купувати та дарувати таке тяжке озброєння іншій державі", — пише Тапінас.

Загалом потрібно зібрати 5 млн євро на придбання ударного Bayraktar протягом трьох тижнів. Станом на 8:00 ранку 26 травня людям вдалося зібрати 1 291 345 євро.

Bayraktar TB2 активно застосовується українською армією з моменту повномасштабної агресії РФ. Характеристики безпілотника дозволяють використовувати його в радіусі 150 чи 300 км. На борту він здатний переносити протитанкові ракети й авіаційні бомби.

Нагадаємо, 2 травня безпілотник "Байрактар" знищив два російські катери "Раптор" біля острова Зміїний.

Раніше повідомлялося, що РФ нарікає, що Туреччина продає Україні безпілотники "Байрактар". Проте у відповідь турки відповіли, що продає їх не держава, а приватна компанія.