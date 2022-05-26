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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Литовські волонтери відкрили збір коштів на ударний "Байрактар" для України

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безпілотник України
Фото: Twitter \ Bayraktar | Bayraktar TB2

Як зазначають автори ініціативи, Міноборони Литви та Туреччини "дали зелене" світло на закупівлю безпілотника.

Литовські волонтери відкрили збирання коштів на придбання для української армії турецького ударного БПЛА Bayraktar. Про це повідомляється на сторінці ініціатора збору Андріуса Тапінаса у "Фейсбуці".

Міністерство оборони Литви та Туреччини, а також виробник дронів дав добро на закупівлю безпілотника для потреб України. Вказується, що під час російського вторгнення "Байрактар" уже знищив не одну ціль: командні пункти, танки, ракетні установки, катери "Раптор". Імовірно, вони сприяли загибелі крейсера "Москва".

"Напевно, вперше в історії, громадяни однієї держави можуть купувати та дарувати таке тяжке озброєння іншій державі", — пише Тапінас.

Загалом потрібно зібрати 5 млн євро на придбання ударного Bayraktar протягом трьох тижнів. Станом на 8:00 ранку 26 травня людям вдалося зібрати 1 291 345 євро.

Bayraktar TB2 активно застосовується українською армією з моменту повномасштабної агресії РФ. Характеристики безпілотника дозволяють використовувати його в радіусі 150 чи 300 км. На борту він здатний переносити протитанкові ракети й авіаційні бомби.

Нагадаємо, 2 травня безпілотник "Байрактар" знищив два російські катери "Раптор" біля острова Зміїний.

Раніше повідомлялося, що РФ нарікає, що Туреччина продає Україні безпілотники "Байрактар". Проте у відповідь турки відповіли, що продає їх не держава, а приватна компанія.