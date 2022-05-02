"Працює "Байрактар". Залужний показав, як дрон знищив два російські катери (відео)

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що катери "Раптор" атакували рано-вранці 2 травня в районі острова Зміїний.

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На світанку 2 травня біля острова Зміїний Збройні сили України знищили два російські катери типу "Раптор", атакувавши їх із безпілотника "Байрактар". На опублікованому головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відео видно, що один із катерів під час атаки йшов на повному ходу, проте оператору безпілотника все одно вдалося його знищити.

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У квітні Росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2. "Росіяни обурені, вони іноді скаржаться на продаж дронів. Раніше скаржилися і скаржаться зараз. Але ми відповіли, що це приватні компанії. Закупівлі безпілотників були зроблені до війни", — сказав агенції Reuters високопоставлений турецький чиновник. Агентство наголосило, що турецька оборонна компанія Baykar Makina продала безпілотники Києву, незважаючи на заперечення РФ. Компанія підписала угоду про їхнє спільне виробництво в Україні перед повномасштабним вторгненням РФ, чим розлютила Москву.

Британська газета The Times наголошувала наприкінці квітня, що російські окупаційні війська активізували розвідувальні дії на сході України для коригування артилерійського вогню. У зв'язку з цим військові експерти вважають, що результат битв на донбаському театрі воєнних дій багато в чому залежатиме від того, скільки безпілотників мають підрозділи сторін, що воюють.

Як повідомляв Фокус, турецька компанія-виробник Baykar Makina 27 березня представила новий БПЛА Bayraktar із двигуном, випущеним у Запоріжжі. Безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("Червоне яблуко").

MIUS оснащений реактивним двигуном українського виробництва АІ-25ТЛТ, виготовленим на підприємстві "Івченко-Прогрес" за спеціальним замовленням турецьких партнерів. Безпілотник із цим двигуном зможе злітати та приземлятися на палубу турецького флагманського десантного корабля TCG Anadolu. На сьогоднішній день корабель знаходиться в процесі будівництва, і стане першим у світі судном, здатним нести дрони на своєму борту.