Битва безпілотників. На чиєму боці перевага у повітрі в битві за Донбас, — The Times

Закордонні експерти вважають, що одним із вирішальних факторів, який визначить результат битв на Донбасі, буде кількість безпілотників у кожної зі сторін, що воюють.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Останнім часом російські окупаційні війська активізували розвідувальні дії на сході України для коригування артилерійського вогню. У зв'язку з цим військові експерти вважають, що результат битв на донбаському театрі військових дій багато в чому залежатиме від того, скільки безпілотників мають підрозділи сторін, що ворогують, пише британська газета The Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Міністерство оборони України заявило, що безпілотні літальні апарати "Орлан-10" ЗС РФ використовуються для розвідки оборонних позицій у міру посилення боїв над рівнинним степом Донбасу.

Ціна "Орлан-10" оцінюється в 75 000 фунтів стерлінгів (приблизно $94 000). Він оснащений інфрачервоними камерами, що дозволяють виявляти цілі та передавати відео в режимі реального часу російським артилеристам через стільникову мережу.

[ + – ] БПЛА "Орлан-10"

Російський БПЛА, незважаючи на триметровий розмах крил, літає на відносно невеликій висоті, що робить його вразливим для українських ППО.

Що стосується ЗСУ, то українські військові експерти вважають, що переоцінювати ефективність турецьких безпілотників Bayraktar TB2, застосування яких у перший місяць війни завдало відчутної шкоди ворожій техніці, не варто.

[ + – ] БПЛА Bayraktar TB2

На думку старшого наукового співробітника з військово-повітряних сил Королівського інституту оборонних досліджень Джастіна Бронка, українські військові економно витрачатимуть свої "Байрактари", оскільки вони стануть мішенню для російських ППО, сконцентрованих на Донбасі.

Бронк вважає, що результат битви на Донбасі багато в чому залежатиме від того, чи зможе Росія постачати свої "Орлани" швидше, ніж їх збиватимуть. Якщо ЗС РФ матиме достатню кількість БПЛА, відповідно вогонь артилерії та РСЗВ будуть вестися ефективно, що неминуче позначиться на ході бойових дій. При цьому Бронк зазначив, що ЗСУ збили чимало ворожих БПЛА за час війни.

Нагадаємо, що США планує поставити в Україну новітні дрони-камікадзе Switchblade-600, які доповнять 100 систем Switchblade-300. З радіусом дії 40 кілометрів Switchblade вкрай ефективна зброя як проти танків, так і проти артилерійських позицій.

[ + – ] Запуск безпілотника Switchblade-300

Крім того, в межах військової допомоги США надасть 100 нових розвідувальних безпілотників Quantic Recon UAS, здатних непомітно для засобів РЕБ виявляти позиції противника. Проте залишається під питанням, чи зможе така кількість наданих дронів перекрити усі ділянки фронту для здобуття ЗСУ перемоги на Донбасі.