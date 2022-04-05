Знищують танки: США передадуть Україні нові моделі дронів-убивць, — Bloomberg

Безпілотник оснащений сенсорами та відеокамерами, а також може автоматично уражати ціль.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Пентагон планує замовити та відправити в Україну 10 безпілотників Switchblade-600. Це найновіша модель дронів-камікадзе, озброєна протитанковими боєголовками. Нова зброя постачатиметься в Україну в межах військової допомоги від Пентагону на суму $300 млн, яку було оголошено 1 квітня. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними журналістів, дрони Switchblade-600 будуть закуповуватися безпосередньо у виробників, а не надаватися з наявних запасів. Безпілотники нової моделі будуть надані на додаток до 100 дронів Switchblade-300 у межах військової допомоги США на $800 млн, яка була оголошена 16 березня.

Що це за зброя

Switchblade 600 — безпілотник компанії AeroVironment, який несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки, може автоматично уражати ціль. Він оснащений сенсорами та відеокамерами, за допомогою яких оператор може спостерігати за знищенням живої цілі в режимі реального часу, керується за допомогою планшета. Боєприпаси можуть запускатися із наземних, морських або повітряних платформ. Вага дрону становить 54,4 кг, він може літати протягом 40 хвилин, а дальність його дії становить 40 км.

Нагадаємо, що в межах допомоги Пентагону на суму $300 млн США також поставлять:

системи захисту від дронів;

бронетехніку;

прилади нічного бачення;

боєприпаси;

безпілотні повітряні системи Puma;

інше озброєння.

Раніше, 16 березня ЗМІ писали, що США розглядає варіант надати Україні дрони-вбивці. Командування спеціальних операцій США закупило його у виробника AeroVironment із Вашингтона.