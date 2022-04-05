БПЛА, броньована техніка та ракетні системи: яке озброєння США відправлять в Україну
У найближчі 24 години, за даними Пентагону, в Україну прибуде ще одна партія зброї в межах пакету військової допомоги США.
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Минулими вихідними в Україну прибули партії озброєння з пакету допомоги США у сфері безпеки на суму $800 млн. Про це під час брифінгу повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, у найближчі 24 години очікується прибуття в Україну ще однієї партії американського озброєння.
"Ми визначаємо пріоритетність тих видів озброєнь у цих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потрібні українцям: Javelin, Стінгери, БПЛА, тому все це є пріоритетним. Наша мета — повторюся, я вже говорив про це — якнайшвидше, якнайбільше (постачати Україні озброєння — ред.), і просто продовжувати це, щоб переконатися, що українці можуть і надалі захищати себе", — наголосив Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста щодо військової допомоги для Києва.
Як відомо, минулого тижня Міноборони США оголосило про надання додаткових $300 млн на оборонні потреби нашої країни. Військова допомога буде надана в межах програми USAI – Ініціатива щодо сприяння безпеці України.
Джон Кірбі підкреслив, що озброєння, яке буде відправлене на суму $300 млн, надійде не з американських запасів, а владі США доведеться купувати його через підрядників.
"Те, що ми застосовуємо USAI — це просто ще один інструмент в арсеналі, це не означає якийсь дефіцит озброєння, який упливає на готовність США на цьому етапі", — додав представник Пентагону на брифінгу.
Варто зазначити, що минулого тижня Міністерство оборони повідомило Конгрес США про надання додаткової військової допомоги Україні. Новий пакет на суму $300 млн включає поставки такого озброєння:
- Ракетні системи з лазерним наведенням;
- Тактичні БПЛА SwitchBlade;
- Безпілотні повітряні системи Puma;
- Системи протидії БПЛА;
- Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;
- Нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи й оптика;
- Тактичні системи безпеки зв'язку;
- Нестандартні кулемети;
- Комерційні послуги щодо надання супутникових знімків;
- Медичне обладнання та польове обладнання.
Нагадаємо, наприкінці березня президент Володимир Зеленський звернувся до Норвегії з проханням передати Україні ЗРК NASAMS і протикорабельні ракети "Гарпун", які допоможуть ЗСУ протистояти окупаційним військам.
Також наприкінці березня з'явилася інформація про те, що Іспанія відправила в Україну 10 літаків із наступальним озброєнням.