RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зеленський просить у Норвегії ЗРК NASAMS та протикорабельні ракети "Гарпун" (відео)

1475
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

У ході звернення президент України заявив іноземним політикам, що свобода має бути озброєна не гірше за тиранію.

Президент Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту та закликав допомогти Україні озброєнням, щоб протистояти ЗС РФ. Про це йдеться у пресслужбі глави держави у Facebook.

Зеленський чітко сформулював своє прохання надати Києву пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та протикорабельні ракети "Гарпун". Президент пообіцяв колегам, що це озброєння буде використане лише для захисту.

"Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння — ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана лише для захисту нашої свободи та вашої свободи", — заявив глава держави.

"Гарпун" — це американська крилата ракета, NASAMS — норвезька ЗРК, призначена для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах.

Зеленський звернувся до Норвегії

Нагадаємо, що українська армія вже одержала від Німеччини 2650 одиниць РПГ Matador. Загалом в Україну до кінця травня має прибути понад п'ять тисяч одиниць цієї зброї.

Ще на початку російського вторгнення низка країн почала надавати Україні військову допомогу.