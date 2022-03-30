Зеленський просить у Норвегії ЗРК NASAMS та протикорабельні ракети "Гарпун" (відео)

У ході звернення президент України заявив іноземним політикам, що свобода має бути озброєна не гірше за тиранію.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту та закликав допомогти Україні озброєнням, щоб протистояти ЗС РФ. Про це йдеться у пресслужбі глави держави у Facebook.

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Зеленський чітко сформулював своє прохання надати Києву пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та протикорабельні ракети "Гарпун". Президент пообіцяв колегам, що це озброєння буде використане лише для захисту.

"Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння — ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана лише для захисту нашої свободи та вашої свободи", — заявив глава держави.

"Гарпун" — це американська крилата ракета, NASAMS — норвезька ЗРК, призначена для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах.

[ + – ] Зеленський звернувся до Норвегії

Нагадаємо, що українська армія вже одержала від Німеччини 2650 одиниць РПГ Matador. Загалом в Україну до кінця травня має прибути понад п'ять тисяч одиниць цієї зброї.

Ще на початку російського вторгнення низка країн почала надавати Україні військову допомогу.