Список країн, що надають військову допомогу Україні

Під час російсько-української війни багато країн, включаючи Швецію, яка порушила принцип нейтралітету, почали спрямовувати в Україну військову допомогу.

Війна між Україною та Росією продовжує лише загострюватися, тому багато країн по всьому світу спрямовують Києву військову допомогу, пише Aljazeera.

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За даними міністерства охорони здоров'я України, з початку російського вторгнення внаслідок конфлікту загинуло понад 350 мирних жителів. А за підрахунками Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй, із України до сусідніх країн втекли щонайменше 368 000 осіб.

Список країн, що спрямовують військову допомогу Україні:

США

25 лютого президент Джо Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні зброю із запасів США на суму до $350 млн. Пентагон заявив, що зброя включає протиповітряну оборону, стрілецьку зброю, бронежилети та різні боєприпаси, а також зенітний комплекс.

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, за останній рік Сполучені Штати виділили Україні понад $1 млрд на допомогу у сфері безпеки.

Великобританія

У січні міністр оборони Бен Воллес заявив, що Великобританія ухвалила рішення щодо постачання Україні легких протитанкових оборонних систем. У середу прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв військову підтримку Україні, включаючи летальну оборонну зброю.

"У світлі все більш загрозливої поведінки Росії та відповідно до нашої попередньої підтримки, Великобританія незабаром надасть Україні додатковий пакет військової підтримки, включаючи летальну допомогу у вигляді оборонної зброї, а також нелетальну зброю", — заявив Борис Джонсон.

Франція

Франція, яка вже надала військову допомогу Україні, надсилає додаткове військове обладнання, а також паливо. Париж заявив, що він відреагував на попередні запити України щодо надання протиповітряної оборони та кіберзброї.

Нідерланди

Нідерланди поставлять Україні ракети протиповітряної оборони та протитанкові системи. Уряд Нідерландів погодився на прохання України в найкоротші терміни відправити 200 зенітних ракет "Стінгер" і 50 протитанкових знарядь Panzerfaust 3 із 400 ракетами.

Нідерланди спільно з Німеччиною розглядають можливість відправлення зенітного ракетного комплексу "Петріот" до бойової групи НАТО в Словаччині.

Німеччина

Для захисту від російської агресії Німеччина поставить Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет "Стінгер". Це серйозне зрушення порівняно з давньою політикою Берліна, яка забороняє експорт зброї до зони конфлікту.

"Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Наш обов'язок — зробити все можливе, щоб підтримати Україну в захисті від армії Путіна, що вторглася", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канада

Оттава спрямовує в Україну смертоносну військову зброю та надасть Києву кредит у розмірі 394 млн доларів.

Швеція

Стокгольм також порушує свою історично нейтральну позицію, щоб відправити в Україну 5000 протитанкових ракет, а також сухі пайки та бронежилети. Це перший випадок, коли Швеція направляє зброю в країну, яка перебуває в стані збройного конфлікту, відколи Радянський Союз вторгся до сусідньої Фінляндії 1939 року.

Бельгія

Бельгія заявила, що поставить Україні ще 3000 автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових гармат, а також 3800 тонн палива.

Португалія

Португалія надасть Україні окуляри нічного бачення, бронежилети, каски, гранати, боєприпаси та батальні гвинтівки G3.

Греція

Греція, яка має велику діаспору в Україні, 10 греків із яких було вбито, спрямують оборонне обладнання, а також гуманітарну допомогу.

Румунія

Румунія пропонує лікування поранених із кризових зон у своїх 11 військових шпиталях, а також відправлення палива, бронежилетів, шоломів та інших військових матеріалів на суму $3,3 млн.

Іспанія

Уряд Іспанії пообіцяв відправити в Україну медичне й оборонне обладнання, включаючи куленепробивні жилети.

Чехія

У суботу Прага заявила, що найближчим часом відправить Україні 4 000 мінометів, а також арсенал із 30 000 пістолетів, 7 000 автоматів, 3 000 кулеметів, безліч снайперських гвинтівок і мільйон набоїв. Також Чехія пообіцяла Києву 4000 мінометів вартістю $1,6 млн, які ще не були доставлені.