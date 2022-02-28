Список стран, предоставляющих военную помощь Украине

Во время российско-украинской войны многие страны, включая Швецию, нарушившую принцип нейтралитета, начали направлять в Украину военную помощь.

Война между Украиной и Россией продолжает только обостряться, поэтому многие страны по всему миру направляют Киеву военную помощь, пишет Aljazeera.

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По данным министерства здравоохранения Украины, с начала российского вторжения в результате конфликта погибло более 350 мирных жителей. А по подсчетам Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций из Украины в соседние страны бежали по меньшей мере 368 000 человек.

Список стран, которые направляют военную помощь Украине:

США

25 февраля президент Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине оружие из запасов США на сумму до $350 млн. Пентагон заявил, что оружие включает в себя противовоздушную оборону, стрелковое оружие, бронежилеты и различные боеприпасы, а также зенитный комплекс.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, за последний год Соединенные Штаты выделили Украине более $1 млрд на помощь в сфере безопасности.

Великобритания

В январе министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания приняла решение о поставке Украине легких противотанковых оборонительных систем. В среду премьер-министр Борис Джонсон пообещал военную поддержку Украине, включая летальное оборонительное оружие.

"В свете все более угрожающего поведения России и в соответствии с нашей предыдущей поддержкой, Великобритания вскоре предоставит Украине дополнительный пакет военной поддержки, включая летальную помощь в виде оборонительного оружия, а также нелетальное оружие", — заявил Борис Джонсон.

Франция

Франция, которая уже предоставила военную помощь Украине, направляет дополнительное военное оборудование, а также топливо. Париж заявил, что он отреагировал на предыдущие запросы Украины о предоставлении противовоздушной обороны и кибероружия.

Нидерланды

Нидерланды поставят Украине ракеты противовоздушной обороны и противотанковые системы. Правительство Нидерландов согласилось на просьбу Украины в кратчайшие сроки отправить 200 зенитных ракет "Стингер" и 50 противотанковых орудий Panzerfaust 3 с 400 ракетами.

Также Нидерланды совместно с Германией рассматривают возможность отправки зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" к боевой группе НАТО в Словакии.

Германия

Для защиты от российской агрессии Германия поставит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет "Стингер". Это серьезный сдвиг по сравнению с давней политикой Берлина, запрещающей экспорт оружия в зону конфликта.

"Российское вторжение в Украину знаменует собой поворотный момент. Наш долг — сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от вторгшейся армии Путина", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Канада

Оттава направляет в Украину смертоносное военное оружие и предоставит Киеву кредит в размере 394 млн $.

Швеция

Стокгольм также нарушает свою исторически нейтральную позицию, чтобы отправить в Украину 5 000 противотанковых ракет, а также сухие пайки и бронежилеты. Это первый случай, когда Швеция направляет оружие в страну, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта, с тех пор, как Советский Союз вторгся в соседнюю Финляндию в 1939 году.

Бельгия

Бельгия заявила, что поставит Украине еще 3000 автоматических винтовок и 200 противотанковых орудий, а также 3800 тонн топлива.

Португалия

Португалия предоставит Украине очки ночного видения, бронежилеты, каски, гранаты, боеприпасы и батальные винтовки G3.

Греция

Греция, которая имеет большую диаспору в Украине, 10 из которых были убиты, направят оборонное оборудование, а также гуманитарную помощь.

Румыния

Румыния предлагает лечение раненых из кризисных зон в своих 11 военных госпиталях, а также отправку топлива, бронежилетов, шлемов и других военных материалов на сумму $3,3 млн.

Испания

Правительство Испании пообещало отправить в Украину медицинское и оборонительное оборудование, включая пуленепробиваемые жилеты.

Чехия

В субботу Прага заявила, что в ближайшее время отправит Украине 4 000 минометов, а также арсенал из 30 000 пистолетов, 7 000 автоматов, 3 000 пулеметов, множество снайперских винтовок и миллион патронов. Такж Чехия пообещала Киеву 4000 минометов стоимостью $1,6 млн, которые еще не были доставлены.