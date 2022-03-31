Вторгнення РФ: Іспанія направила в Україну 10 літаків із наступальною зброєю, — ЗМІ

За словами Міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес, постачання з військовою допомогою продовжуватимуть, зважаючи на потреби України.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид направив в Україну десять літаків з військовою допомогою. Про це глава іспанського відомства повідомила під час відвідування авіабази Морон, передає видання "Europapress".

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За даними журналістів, сім літаків відправили з наступальною зброєю, а ще три — з оборонними чи гуманітарними матеріалами.

За її словами, допомогу України надають для того, щоб швидше настав мир. Проте, Міністерство оборони Іспанії розглядає можливість того, що війна в Україні може затягтися.

Роблес наполягає на тому, що ці постачання триватимуть, зважаючи на потреби України, а також наявність у збройних силах Іспанії. Відомо, що останнім рейсом в Україну доставили броньовану машину швидкої допомоги для евакуації поранених із Маріуполя.

"Готовність Іспанії, як і інших країн НАТО та Євросоюзу, полягає в тому, щоб допомогти максимальній кількості громадян України. Ми надішлемо все необхідне", — сказала Маргарита Роблес.

Нагадаємо, 30 березня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підтримав надання Україні зенітно-ракетних комплексів С-300. За його словами, це та зброя, яку Київ потребує найбільше. Янша також вважає, що після перемоги над Росією армія України стане найсильнішою в Європі.

Німецькі ЗМІ дізналися, що Німеччина планує надати Україні список із 200 позиціями нового озброєння та обладнання. Після чого Київ має вибрати, що він може використати найкраще. Загальна сума військової допомоги складатиме 300 млн євро.