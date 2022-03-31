Вторжение РФ: Испания направила в Украину 10 самолетов с наступательным оружием, — СМИ

По словам Министра обороны Испании Маргариты Роблес, поставки с военной помощью будут продолжаться исходя из потребностей Украины.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид направил в Украину в общей сложности десять самолетов с военной помощью. Об этом глава испанского ведомства сообщила во время посещения авиабазы ​​Морон, передает издание "Europapress".

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По данным журналистов, семь самолетов было отправлено с наступательным оружием, а еще три — с материалами оборонительного или гуманитарного характера.

По словам Маргариты Роблес, помощь Украины оказывается для того, чтобы побыстрее наступил мир. Однако Министерство обороны Испании рассматривает возможность того, что война в Украине может затянуться.

Министр обороны Испании настаивает на том, что эти поставки будут продолжаться исходя из потребностей Украины, а также наличия в вооруженных силах Испании. Известно, что последним рейсом в Украину доставили бронированную машину скорой помощи для эвакуации раненых из Мариуполя.

"Готовность Испании, как и остальных стран НАТО и Евросоюза, состоит в том, чтобы помочь максимальному количеству граждан Украины. Мы пришлем все необходимое", — сказала Маргарита Роблес.

Напомним, 30 марта премьер-министр Словении Янез Янша поддержал предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов С-300. По его словам, это то оружие, в котором Киев нуждается больше всего. Янша также считает, что после победы над Россией армия Украины станет сильнейшей в Европе.

Немецкие СМИ узнали, что Германия планирует предоставить Украине список с 200 позициями нового вооружения и оборудования. После чего Киев должен выбрать, что он может использовать лучше всего. Общая сума военной помощи будет составлять 300 млн. евро.