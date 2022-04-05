БПЛА, бронированная техника и ракетные системы: какое вооружение США отправят в Украину

В ближайшие 24 часа, по данным Пентагона, в Украину прибудет еще одна партия оружия в рамках пакета военной помощи США.

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На прошлых выходных в Украину прибыли партии вооружения из пакета помощи США в сфере безопасности на сумму $800 млн. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, в ближайшие 24 часа ожидается прибытие в Украину еще одной партии американского вооружения.

"Мы определяем приоритетность тех видов вооружений в этих поставках, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам: Javelin, Стингеры, БПЛА, так что все это является приоритетным. Наша цель — повторюсь, я уже говорил об этом — как можно быстрее, как можно больше (поставлять Украине вооружение — ред.), и просто продолжать это, чтобы убедиться, что украинцы могут и дальше защищать себя", — подчеркнул Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о военной помощи для Киева.

Как известно, на прошлой неделе Минобороны США объявило о выделении дополнительных $300 млн на оборонительные нужды нашей страны. Военная помощь будет предоставлена в рамках программы USAI — Инициатива по содействию безопасности Украины.

Джон Кирби подчеркнул, что вооружение, которое будет отправлено на сумму в $300 млн, поступит не из американских запасов, а властям США придется покупать его через подрядчиков.

"То, что мы применяем USAI — это просто еще один инструмент в арсенале, это не означает какого-то дефицита вооружения, который влияет на готовность США на данном этапе", — добавил представитель Пентагона на брифинге.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Министерство обороны уведомило Конгресс США о выделении дополнительной военной помощи Украине. Новый пакет на сумму в $300 млн включает в себя поставки следующего вооружения:

Ракетные системы с лазерной наводкой;

Тактические БПЛА SwitchBlade;

Беспилотные воздушные системы Puma;

Системы продиводействия БПЛА;

Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;

Нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

Тактические системы безопасности связи;

Нестандартные пулеметы;

Коммерческие услуги по предоставлению спутниковых снимков;

Медицинское оборудование и полевое оборудование.

Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский обратился к Норвегии с просьбой передать Украине ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун", которые помогут ВСУ противостоять оккупационным войскам.

Также в конце марта появилась информация о том, что Испания отправила в Украину 10 самолетов с наступательным вооружением.