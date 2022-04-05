БПЛА, бронированная техника и ракетные системы: какое вооружение США отправят в Украину
В ближайшие 24 часа, по данным Пентагона, в Украину прибудет еще одна партия оружия в рамках пакета военной помощи США.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
На прошлых выходных в Украину прибыли партии вооружения из пакета помощи США в сфере безопасности на сумму $800 млн. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, в ближайшие 24 часа ожидается прибытие в Украину еще одной партии американского вооружения.
"Мы определяем приоритетность тех видов вооружений в этих поставках, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам: Javelin, Стингеры, БПЛА, так что все это является приоритетным. Наша цель — повторюсь, я уже говорил об этом — как можно быстрее, как можно больше (поставлять Украине вооружение — ред.), и просто продолжать это, чтобы убедиться, что украинцы могут и дальше защищать себя", — подчеркнул Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о военной помощи для Киева.
Как известно, на прошлой неделе Минобороны США объявило о выделении дополнительных $300 млн на оборонительные нужды нашей страны. Военная помощь будет предоставлена в рамках программы USAI — Инициатива по содействию безопасности Украины.
Джон Кирби подчеркнул, что вооружение, которое будет отправлено на сумму в $300 млн, поступит не из американских запасов, а властям США придется покупать его через подрядчиков.
"То, что мы применяем USAI — это просто еще один инструмент в арсенале, это не означает какого-то дефицита вооружения, который влияет на готовность США на данном этапе", — добавил представитель Пентагона на брифинге.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Министерство обороны уведомило Конгресс США о выделении дополнительной военной помощи Украине. Новый пакет на сумму в $300 млн включает в себя поставки следующего вооружения:
- Ракетные системы с лазерной наводкой;
- Тактические БПЛА SwitchBlade;
- Беспилотные воздушные системы Puma;
- Системы продиводействия БПЛА;
- Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;
- Нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
- Тактические системы безопасности связи;
- Нестандартные пулеметы;
- Коммерческие услуги по предоставлению спутниковых снимков;
- Медицинское оборудование и полевое оборудование.
Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский обратился к Норвегии с просьбой передать Украине ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун", которые помогут ВСУ противостоять оккупационным войскам.
Также в конце марта появилась информация о том, что Испания отправила в Украину 10 самолетов с наступательным вооружением.