Уничтожают танки: США передадут Украине новые модели дронов-убийц, — Bloomberg

Беспилотник оснащен сенсорами и видеокамерами, а также может автоматически поражать цель.

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Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade-600. Это новейшая модель дронов-камикадзе, которая вооружена противотанковыми боеголовками. Новое оружие будет поставляться в Украину в рамках военной помощи от Пентагона на сумму $300 млн, которая была объявлена 1 апреля. Об этом сообщает американское издание "Bloomberg" со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, дроны Switchblade-600 будут закупаться у напрямую у производителей, а не предоставляться из существующих запасов. Беспилотники новой модели будут предоставлены в дополнение к 100 дронам Switchblade-300 в рамках военной помощи США на $800 млн, которая была объявлена 16 марта.

Что это за оружие

Switchblade 600 — беспилотник компании AeroVironment, который несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники, может автоматически поражать цель. Он оснащен сенсорами и видеокамерами, с помощью которых оператор может наблюдать за уничтожением живой цели в режиме реального времени, управляется с помощью планшета. Боеприпасы могут запускаться с наземных, морских или воздушных платформ. Вес дрона составляет 54, 4 кг, он может летать на протяжении 40 минут, а дальность его действия составляет 40 км.

Напомним, что в рамках помощи Пентагона на сумму $300 млн США также поставят:

Системы защиты от дронов.

Бронетехнику.

Приборы ночного видения

Боеприпасы.

Беспилотные воздушные системы Puma.

Другое вооружение.

Ранее, 16 марта СМИ писали, что США рассматривает вариант предоставить Украине дроны-убийцы. Командование специальных операций США закупило его у производителя AeroVironment из Вашингтона