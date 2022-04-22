Битва беспилотников. На чьей стороне преимущество в воздухе в битве за Донбасс, — The Times

Зарубежные эксперты считают, что одним из решающих факторов, который определит исход сражений на Донбассе, будет количество беспилотников у каждой из воюющих сторон.

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В последнее время российские оккупационные войска активизировали разведывательные действия на востоке Украины для корректировки артиллерийского огня. В связи с этим, военные эксперты полагают, что исход сражений на донбасском театре военных действий во многом будет зависеть от того, какое количество беспилотников имеют подразделения враждующих сторон, пишет британская газета The Times.

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Министерство обороны Украины заявило, что беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" ВС РФ используются для разведки оборонительных позиций по мере усиления боев над равнинной степью Донбасса.

Стоимость "Орлан-10" оценивается в 75 000 фунтов стерлингов (около $94 000). Он оснащен инфракрасными камерами, позволяющими обнаруживать цели и передает видео в режиме реального времени российским артиллеристам через сотовую сеть.

[ + – ] БПЛА "Орлан-10"

Российский БПЛА, несмотря на трехметровый размах крыльев, летает на относительно небольшой высоте, что делает его уязвимым для украинских ПВО.

Что касается ВСУ, то украинские военные эксперты считают, что переоценивать эффективность турецких беспилотников Bayraktar TB2, применение которых в первый месяц войны нанесло ощутимый урон вражеской технике, не стоит.

[ + – ] БПЛА Bayraktar TB2

По мнению старшего научного сотрудника по военно-воздушным силам Королевского института оборонных исследований Джастина Бронка, украинские военные будут экономно расходовать свои "Байрактары", поскольку они станут мишенью для российских ПВО, сконцентрированных на Донбассе.

Бронк считает, что исход сражения на Донбассе во многом будет зависеть от того, сможет ли Россия поставлять свои "Орланы" быстрее чем их будут сбивать. Если ВС РФ будет иметь достаточное количество БПЛА, следовательно огонь артиллерии и РСЗО будут вестись эффективно, что неминуемо отразится на ходе боевых действий. При этом Бронк отметил, что ВСУ сбили достаточно много вражеских БПЛА за время войны.

Напомним, что США планирует поставить в Украину новейшие дроны-камикадзе Switchblade-600, которые дополнят собой 100 систем Switchblade-300. С радиусом действия в 40 километров Switchblade крайне эффективное оружие как против танков, так и против артиллерийских позиций.

[ + – ] Запуск беспилотника Switchblade-300

Кроме того, в рамках военной помощи США предоставит 100 новейших разведывательных беспилотников Quantic Recon UAS, способных незаметно для средств РЭБ обнаруживать позиции противника. Однако остается под вопросом, сможет ли такое количество предоставленных дронов перекрыть все участки фронта для одержания ВСУ победы на Донбассе.