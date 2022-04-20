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Военный Фокус Российско-украинская война

Американская компания передаст украинской армии 100 разведдронов Quantix Recon (фото)

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передача дронов украине
Всего передадут 100 БПЛА

AeroVironment в рамках военной помощи США ранее передала Украине дроны-камикадзе. Нынешняя передача БПЛА идет независимо от Пентагона.

Один из лидеров в сфере интеллектуальных робототехнических систем AeroVironment Inc. передаст ВСУ и теробороне 100 разведывательных беспилотников. Также предусматривается обучение операторов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первая партия должна прибыть в Украину уже на этой неделе, обучение военных начнется сразу же. В компании подчеркивают, что это помощь идет вне военной помощи США.

Дрон Quantic Recon UAS предназначен для оперативной разведки. Для этого он оснащен камерами высокого разрешения. Среди особенностей дрона — вертикальный взлет и посадка. Он соединяет в себе особенности квадрокоптера и БПЛА с фиксированным крылом. Беспилотник взлетает вертикально, а летит как самолет.

дроны украине
Охват территории одним зарядом

За один заряд батареи БПЛА способен в автоматизированном режиме исследовать до 1,6 кв. километра или же 20 линейных километров. Его сложно сбить средствами РЭБ и обнаружить средствами ПВО.

"Это даст операторам инструмент, который может летать незамеченным для сил противника, и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя" — сказал глава AeroVironment Вахид Наваби.

Он добавил, что для его компании честь поддерживать народ Украины.

Напомним, 13 апреля стало известно, что дроны-камикадзе Switchblade уже доставлены в Украину. Их также производит AeroVironment. В тот же день в США заявили, что Украине передадут Хамви, боевые дроны и средства ПВО.