Дроны-камикадзе Switchblade доставили в Украину

В Пентагоне заявили, что большая часть американского оружия на сумму $800 млн уже поставлена ​​украинcкой армии, еще $100 млн планируют выделить на поставки ракет Javelin.

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Американские беспилотные авиационные комплексы Switchblade уже находятся на территории Украины для использования их Вооруженными силами, сообщает пресс-служба Пентагона. Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры и датчики. Для работы с ними требуется не более двух дней обучения.

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По словам представителя Пентагона, большая часть американского оружия на сумму $800 млн уже поставлена ​​украинцам. Пентагон также работает над выделением еще $100 млн, чтобы поставить украинским войскам очередную партию противотанковых ракет Javelin.

"Вооружение не лежит без дела очень долго… Мы пытаемся скоординировать доставку таких грузов…, и доставим их на грузовиках как можно быстрее", — добавил чиновник.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как работают дроны-камикадзе. Оружие существует в двух вариантах — Switchblade 300 и 600. Это роботизированные умные бомбы, которые оснащены камерами, системами наведения и взрывчаткой. Switchblade 300 можно применять против живой силы противника, Switchblade 600 способна уничтожать технику врага. Дроны могут автоматически поражать цели, находящиеся за много километров от оператора, их можно направлять вокруг целей до тех пор, пока не наступит подходящий момент для удара. Компания-производитель заявляет, что Switchblade 600 может летать в течение 40 минут на дальности до 80 км. Оба варианта беспилотников можно настроить за считанные минуты и запустить из труб.

Также Фокус писал, что 6 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в $100 млн, в который войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая сумма американской военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в Украину таким образом составила $1,7 млрд.