Дрони-камікадзе Switchblade доставили в Україну

У Пентагоні заявили, що більша частина американської зброї на суму $800 млн вже поставлена ​​українській армії, ще $100 млн планують виділити на постачання ракет Javelin.

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Американські безпілотні авіаційні комплекси Switchblade уже перебувають на території України для використання їх Збройними силами, повідомляє пресслужба Пентагону. Ці дрони можуть нести вибухівку та мати на борту камери та датчики. Для роботи з ними потрібно не більше двох днів навчання.

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За словами представника Пентагону, більшу частину американської зброї на суму $800 млн вже поставлено українцям. Пентагон також працює над виділенням ще $100 млн, щоб поставити українським військам чергову партію протитанкових ракет Javelin.

"Озброєння не лежить без діла дуже довго… Ми намагаємося скоординувати доставку таких вантажів… і доставимо їх на вантажівках якнайшвидше", — додав чиновник.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як працюють дрони-камікадзе. Зброя існує у двох варіантах — Switchblade 300 і 600. Це роботизовані розумні бомби, які оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Switchblade 300 можна застосовувати проти живої сили супротивника, Switchblade 600 здатна знищувати техніку ворога. Дрони можуть автоматично вражати цілі, що розташовані за багато кілометрів від оператора, їх можна спрямовувати навколо цілей, доки не настане підходящий момент для удару. Компанія-виробник заявляє, що Switchblade 600 може літати протягом 40 хвилин на відстані до 80 км. Обидва варіанти безпілотників можна налаштувати за лічені хвилини та запустити із труб.

Також Фокус писав, що 6 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму $100 млн, до якого увійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна сума американської військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, таким чином, склала $1,7 млрд.