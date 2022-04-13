Внедорожники Humvee, боевые дроны и ПВО: что еще поставит Пентагон Украине

Пентагон может поставить беспилотную авиацию, артиллерию, противокорабельные ракеты, а также обучить бойцов ВСУ тому, как пользоваться этим оборудованием.

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Власти США раздумывают над тем, чтобы предоставить новые разновидности вооружения в рамках нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

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Согласно источникам, администрация американского президента Джо Байдена планирует существенно расширить военную помощь Украине. Сообщается о внедорожниках Humvee и другой современной военной технике, которая может быть включена новый пакет поставок.

Согласно предварительным планам, в списке вооружения значатся БПЛА для береговой охраны, а также костюмы для радиационной, химической и биологической защиты.

Во вторник, 12 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился со своим коллегой из британского МО Ллойдом Остином. Обсуждались вопросы вооружения. После этой встречи Резников написал в Twitter о том, что Украине необходимо дополнительная:

беспилотная и боевая авиация,

системы ПВО,

артиллерия,

бронированный транспорт,

противокорабельные ракеты.

С некоторым из такого оборудование украинская армия не знакома, поэтому понадобится определенное время для подготовки и обучения, прежде чем упомянутые военные системы можно будет применять на поле боя. По словам одного из высокопоставленных представителей МО США, они готовы предоставить и такую поддержку Украине, если понадобится.

В последние несколько недель США и союзники усилили поставки вооружения Украине. Только Вашингтон ежедневно отправляет по десять рейсов с военным оборудованием в соседние страны. Затем это оборудование наземным конвоем переправляется в Украину.

The Washington Post опубликовал новость о предоставлении Украине вертолетов Ми-17, но после публикации в Минобороны США опровергли такие данные.

Ранее Фокус сообщал о том, что Пентагон предоставит Украине гаубицы и другую тяжелую артиллерию. Объем военной помощи оценивается в 750 млн долларов.