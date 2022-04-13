Позашляховики Humvee, бойові дрони та ППО: що ще поставить Пентагон Україні

Пентагон може поставити безпілотну авіацію, артилерію, протикорабельні ракети, а також навчити бійців ЗСУ, як користуватися цим обладнанням.

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Влада США роздумує над тим, щоб надати нові різновиди озброєння у межах нового пакету військової допомоги Україні. Про це повідомляє The Washington Post.

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Згідно з джерелами, адміністрація американського президента Джо Байдена планує суттєво розширити військову допомогу Україні. Повідомляється про позашляховики Humvee й іншу сучасну військову техніку, яка може бути додана до нового пакету поставок.

Згідно з попередніми планами, у списку озброєння значаться БПЛА для берегової охорони, а також костюми для радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

У вівторок, 12 квітня, глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм колегою з британського МО Ллойдом Остіном. Обговорювалися питання озброєння. Після цієї зустрічі Резніков написав у Twitter про те, що Україні потрібна додаткова:

безпілотна та бойова авіація;

системи ППО;

артилерія;

броньований транспорт;

протикорабельні ракети.

З деяким із такого обладнання українська армія не знайома, тому знадобиться певний час для підготовки та навчання, перш ніж ці військові системи можна буде застосовувати на полі бою. За словами одного з високопосадовців МО США, вони готові надати і таку підтримку Україні, якщо знадобиться.

В останні кілька тижнів США та союзники посилили постачання озброєння Україні. Тільки Вашингтон щодня відправляє по десять рейсів із військовим обладнанням до сусідніх країн. Відтак це обладнання наземним конвоєм переправляється в Україну.

The Washington Post опублікував новину про надання Україні гелікоптерів Мі-17, але після публікації в Міноборони США спростували такі дані.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Пентагон надасть Україні гаубиці й іншу важку артилерію. Обсяг військової допомоги оцінюється в 750 млн доларів.