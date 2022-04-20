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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Американська компанія передасть українській армії 100 розвіддронів Quantix Recon (фото)

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передача дронів Україні
Усього передадуть 100 БПЛА

AeroVironment у межах військової допомоги США раніше передала Україні дрони-камікадзе. Теперішня передача БПЛА йде незалежно від Пентагону.

Один із лідерів у сфері інтелектуальних робототехнічних систем AeroVironment Inc. передасть ЗСУ та теробороні 100 розвідувальних безпілотників. Також передбачають навчання операторів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перша партія має прибути в Україну вже цього тижня, навчання військових розпочнеться одразу. В компанії наголошують, що ця допомога йде поза військовою допомогою США.

Дрон Quantic Recon UAS призначений для оперативної розвідки. Для цього він оснащений камерами високої роздільної здатності. Серед особливостей дрону — вертикальний зліт та посадка. Він поєднує в собі особливості квадрокоптера та БПЛА із фіксованим крилом. Безпілотник злітає вертикально, а летить як літак.

дрони України
Охоплення території одним зарядом

За один заряд батареї БПЛА здатний до автоматизованого режиму досліджувати до 1,6 кв. кілометра або ж 20 лінійних кілометрів. Його складно збити засобами РЕБ та виявити засобами ППО.

"Це дасть операторам інструмент, який може літати непоміченим для сил противника, і не зазнавати впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється", — сказав глава AeroVironment Вахід Навабі.

Він додав, що для його компанії це честь підтримувати народ України.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що дрони-камікадзе Switchblade вже доставлені до України. Їх також виготовляє AeroVironment. Того ж дня у США заявили, що Україні передадуть Хамві, бойові дрони та засоби ППО.