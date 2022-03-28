У Туреччині створили новий Bayraktar з українським двигуном (фото)

З українським двигуном нові БПЛА зможуть завдавати ударів із висоти понад 10 000 метрів і розвивати швидкість до 900 км на годину.

Турецька компанія-виробник Baykar Makina 27 березня представила новий БПЛА Bayraktar із двигуном, випущеним у Запоріжжі. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("Червоне яблуко"), інформує турецька компанія у своєму Twitter.

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[ + – ] Турецький БПЛА Bayraktar Kızılelma

Новий удосконалений безпілотник має чіткі та рівні форми, а також великі габарити порівняно зі своїм попередником.

[ + – ] Новий БПЛА має значні габарити.

MIUS оснащений реактивним двигуном українського виробництва АІ-25ТЛТ, виготовленим на підприємстві "Івченко-Прогрес" за спеціальним замовленням турецьких партнерів. Безпілотник із цим двигуном зможе злітати та приземлятися на палубу турецького флагманського десантного корабля TCG Anadolu. На сьогоднішній день корабель знаходиться в процесі будівництва, і стане першим у світі судном, здатним нести дрони на своєму борту.

[ + – ] Команда розробників Bayraktar Kızılelma

Нагадаємо, що в листопаді минулого року компанія "Івченко-Прогрес" підписала контракт із турецькою оборонною компанією Baykar на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ. З цими двигунами ударні дрони MIUS зможуть завдавати ударів із висоти понад 10 000 метрів і розвивати швидкість до 900 км на годину.

Технічний директор і співвласник турецької компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар рішуче засудив збройне вторгнення Росії в Україну і заявив про підтримку нашої країни. Він також заявив, що Крим — це "батьківщина турецьких братів".