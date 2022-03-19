Сельчук Байрактар підтримав Україну у війні проти Росії

Сельчук Байрактар засудив вторгнення Росії та додав, що територія Криму — це "батьківщина турецьких братів".

Технічний директор і співвласник турецької компанії Baykar Makina, яка розробила безпілотний літальний апарат "Bayraktar", Сельчук Байрактар засудив вторгнення Росії в Україну та заявив про підтримку нашої країни. Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

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Також він додав, що Крим — це "батьківщина турецьких братів" (кримських татар).

"Я рішуче засуджую незаконне втручання Росії, яке ігнорує суверенітет незалежної держави. Підтримую Крим та Україну, батьківщину наших турецьких братів", — написав Байрактар на своїй сторінці у соціальній мережі.

[ + – ] Твіт Сельчука Байрактара

Варто зазначити, що Baykar Makina — це приватна компанія, але Сельчук також є зятем президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, 3 лютого цього року Туреччина й Україна підписали угоду про будівництво заводу для виробництва безпілотників Байрактарів в Україні, також компанія зацікавлена в інтеграції двигунів українського виробництва для своїх цілей.

Зазначимо, що українці успішно використовують безпілотники турецького виробництва "Байрактар" проти військ РФ.

Нещодавно головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав кадри знищення російської колони за допомогою ударного безпілотника "Байрактар".

Також видання Time назвало секрети "Байрактарів", які ефективно допомагають ЗСУ. Журналісти зазначають, що вони здатні завдавати непропорційних збитків ворожій техніці, при цьому набагато дешевше, ніж інші безпілотники, і з низьким ризиком.