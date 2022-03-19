Сельчук Байрактар поддержал Украину в войне против России

Сельчук Байрактар осудил вторжение России и добавил, что территория Крыма — это "родина турецких братьев".

Технический директор и совладелец турецкой компании Baykar Makina, которая разработала беспилотный летательный аппарат "Bayraktar", Сельчук Байрактар осудил вторжение России в Украину, и заявил о поддержке нашей страны. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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Также он добавил, что Крым — это "родина турецких братьев" (крымских татар).

"Я решительно осуждаю незаконное вмешательство России, игнорирующее суверенитет независимого государства. Поддерживаю Крым и Украину, родину наших турецких братьев", — написал Байрактар ​​на своей странице в социальной сети.

[ + – ] Твит Сельчука Байрактара

Стоит отметить, что Baykar Makina — это частная компания, но Сельчук также является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана.

Напомним, 3 февраля этого года Турция и Украина подписали соглашение о строительстве завода для производства беспилотников Байрактаров в самой Украине, также компания заинтересована в интеграции двигателей украинского производства для своих целей.

Отметим, украинцы успешно используют беспилотники турецкого производства "Байрактар" против войск РФ.

Недавно главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал кадры уничтожения российской колонны с помощью ударного беспилотника "Байрактар".

Также издание Time назвало секреты "Байрактарав", которые эффективно помогают ВСУ. Журналисты отмечают, что они способны наносить непропорциональный ущерб вражеской технике, при этом гораздо дешевле, чем другие беспилотники, и с низким риском.