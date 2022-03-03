Издание Time назвало секреты "Байрактаров", которые эффективно помогают ВСУ

Беспилотники "Байрактар" относительно недорогие и способны эффективно уничтожать технику врага.

Украинские беспилотники турецкого производства "Байрактар" значительно помогают украинской армии противостоять агрессору и уничтожать вражескую технику. Издание Time рассказало, что собой представляет этот БПЛА и сколько их в наличии у украинских защитников.

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Автор материала отмечает, что "Байрактары" имеют небольшие размеры и вес (примерно в семь раз легче американского беспилотника Reaper), размах крыльев — 12 метров, что позволяет им находиться в небе до 30 часов. Каждый дрон может нести четыре ракеты с лазерным наведением, о чем сообщалось в рекламных материалах компании Baykar Technologies, которая их производит.

"Видео, распространенное украинскими вооруженными силами в воскресенье (имеется в виду уничтожение техники врага. — Ред.), раскрывает один из ключевых моментов беспилотников: они способны наносить непропорциональный ущерб вражеской технике, гораздо дешевле, чем другие беспилотники, и с низким риском", — пишет Time .

Эксперт в аэрокосмической промышленности Тони Осборн оценил, что беспилотники "Байрактар" были проданы Украине по цене в несколько миллионов долларов каждый — но стоимость российского зенитно-ракетного комплекса, уничтоженного украинскими военными, может достигать 50 миллионов долларов.

В оперативном арсенале Украины, пишет издание, может храниться около 20 беспилотников "Байрактар". В декабре Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщил, что Украина разместила заказы еще на 24 единицы БПЛА. Компания Baykar не ответила на просьбу о комментарии.