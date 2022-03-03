Видання Time назвало секрети "Байрактарів", які ефективно допомагають ЗСУ

Безпілотники "Байрактар" відносно недорогі та здатні ефективно знищувати техніку ворога.

Українські безпілотники турецького виробництва "Байрактар" значно допомагають українській армії протистояти агресору та знищувати ворожу техніку. Видання Time розповіло, що являє собою цей БПЛА та скільки їх у наявності в українських захисників.

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Автор матеріалу зазначає, що "Байрактари" мають невеликі розміри та вагу (приблизно в сім разів легші за американський безпілотник Reaper), розмах крил — 12 метрів, що дозволяє їм перебувати в небі до 30 годин. Кожен дрон може нести чотири ракети з лазерним наведенням, що повідомлялося в рекламних матеріалах компанії Baykar Technologies, яка їх виробляє.

"Відео, поширене українськими збройними силами в неділю (мається на увазі знищення техніки ворога — ред.), розкриває один із ключових моментів безпілотників: вони здатні завдавати непропорційної шкоди ворожій техніці, набагато дешевші, ніж інші безпілотники, і з низьким ризиком", — пише Time.

Експерт в аерокосмічній промисловості Тоні Осборн оцінив, що безпілотники "Байрактар" були продані Україні за ціною кілька мільйонів доларів кожен — але вартість російського зенітно-ракетного комплексу, знищеного українськими військовими, може досягати 50 мільйонів доларів.

В оперативному арсеналі України може зберігатися близько 20 безпілотників "Байрактар". У грудні Bloomberg із посиланням на офіційні особи повідомив, що Україна розмістила замовлення ще на 24 одиниці БПЛА. Компанія Baykar не відповіла на прохання про коментарі.