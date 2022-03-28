В Турции создали новый Bayraktar с украинским двигателем (фото)

С украинским двигателем новые БПЛА смогут наносить удары с высоты более 10 000 метров и развивать скорость до 900 км в час.

Турецкая компания-производитель Baykar Makina 27 марта представила новый БПЛА Bayraktar с двигателем, выпущенным в Запорожье. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("Красное яблоко"), информирует турецкая компания в своем Twitter.

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[ + – ] Турецкий БПЛА Bayraktar Kızılelma

Новый усовершенствованный беспилотник имеет четкие и ровные формы, а также большие габариты по сравнению со своим предшественником.

[ + – ] Новый БПЛА имеет внушительные габариты

MIUS оснащен реактивным двигателем украинского производства АИ-25ТЛТ, изготовленным на предприятии "Ивченко-Прогресс" по специальному заказу турецких партнеров. Беспилотник с этим двигателем сможет взлетать и приземляться на палубу турецкого флагманского десантного корабля TCG Anadolu. На сегодняшний день корабль находится в процессе строительства, и станет первым в мире судном, способным нести дроны на своем борту.

[ + – ] Команда разработчиков Bayraktar Kızılelma

Напомним, что в ноябре прошлого года компания "Ивченко-Прогресс" подписала контракт с турецкой оборонной компанией Baykar на поставку реактивных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. С этими двигателями ударные дроны MIUS смогут наносить удары с высоты более 10 000 метров и развивать скорость до 900 км в час.

Технический директор и совладелец турецкой компании Baykar Makina Сельчук Байрактар решительно осудил вооруженное вторжение России в Украину, и заявил о поддержке нашей страны. Он также заявил, что Крым — это "родина турецких братьев".