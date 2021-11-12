Украина подписала очередной контракт с Турцией на поставку двигателей к ударному БПЛА (фото)

Компания "Ивченко-Прогресс" будет поставлять реактивные двигатели для разрабатываемых БПЛА MIUS, а также для учебно-тренировочного самолета.

Турецкая оборонная компания Baykar подписала контракт на приобретение двигателей Аи-322Ф и Аи-25ТЛТ производства "Ивченко-Прогресс". Об этом сообщается на странице турецкой компании в Twitter.

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11 ноября на международной выставке вооружения Saha Expo 2021 было подписано соглашение на поставку реактивных двигателей для проекта MIUS компании Baykar и учебно-тренировочного самолета.

Украинскую сторону представлял генконструктор госпредприятия "Ивченко-Прогресс", а турецкую — гендиректор Baykar. Двигатель Аи-25ТЛТ пойдет на перспективный турецкий БПЛА, разрабатываемого в рамках программы "Боевой беспилотной авиационной системы" MIUS.

[ + – ] Рендер БПЛА MIUS Фото: Twitter \ Bayraktar

Известные характеристики ударного дрона MIUS:

Рабочая высота — 12 км

Дальность полета — неограниченна благодаря сети передачи данных SATCOM

Время работы — 5 часов в воздухе

Скорость — более 900 км/ч

Полезная нагрузка — 1000 кг.

А Аи-322Ф вероятнее всего пойдет на турецкий учебно-тренировочный самолет HÜRJET. Ныне в Турции занимаются изготовлением первого прототипа. Первый полет ожидается во второй половине 2022 года, а еще в этом году должен быть собран прототип с двигателями.

[ + – ] HÜRJET

Разработка национального учебно-тренировочного самолета HÜRJET началось в 2017 году.

Напомним, в июле Baykar Makina анонсировали разработку нового ударного дрона MIUS.

Это уже не первый контракт на поставку двигателей к БПЛА. 7 ноября "Мотор Сич" подписала контракт на поставку 30 двигателей Аи-450Т для беспилотников Akinci. Сумма сделки превысила 7 млн долларов. Ранее Bayraktar Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета.