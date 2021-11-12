Украина подписала очередной контракт с Турцией на поставку двигателей к ударному БПЛА (фото)
Компания "Ивченко-Прогресс" будет поставлять реактивные двигатели для разрабатываемых БПЛА MIUS, а также для учебно-тренировочного самолета.
Турецкая оборонная компания Baykar подписала контракт на приобретение двигателей Аи-322Ф и Аи-25ТЛТ производства "Ивченко-Прогресс". Об этом сообщается на странице турецкой компании в Twitter.
11 ноября на международной выставке вооружения Saha Expo 2021 было подписано соглашение на поставку реактивных двигателей для проекта MIUS компании Baykar и учебно-тренировочного самолета.
Украинскую сторону представлял генконструктор госпредприятия "Ивченко-Прогресс", а турецкую — гендиректор Baykar. Двигатель Аи-25ТЛТ пойдет на перспективный турецкий БПЛА, разрабатываемого в рамках программы "Боевой беспилотной авиационной системы" MIUS.
Известные характеристики ударного дрона MIUS:
- Рабочая высота — 12 км
- Дальность полета — неограниченна благодаря сети передачи данных SATCOM
- Время работы — 5 часов в воздухе
- Скорость — более 900 км/ч
- Полезная нагрузка — 1000 кг.
А Аи-322Ф вероятнее всего пойдет на турецкий учебно-тренировочный самолет HÜRJET. Ныне в Турции занимаются изготовлением первого прототипа. Первый полет ожидается во второй половине 2022 года, а еще в этом году должен быть собран прототип с двигателями.
Разработка национального учебно-тренировочного самолета HÜRJET началось в 2017 году.
Напомним, в июле Baykar Makina анонсировали разработку нового ударного дрона MIUS.
Это уже не первый контракт на поставку двигателей к БПЛА. 7 ноября "Мотор Сич" подписала контракт на поставку 30 двигателей Аи-450Т для беспилотников Akinci. Сумма сделки превысила 7 млн долларов. Ранее Bayraktar Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета.