Сверхзвуковой и с украинским двигателем: Турция показала новый ударный дрон (фото)

Новинка получит двигатель от "Мотор Сич", а управление будет частично происходить искусственным интеллектом, способный самостоятельно принимать некоторые решение.

Турецкая компания Baykar Makina показала внешний вид будущего ударного дрона, который получит украинский двигатель Аи-25 от "Мотор Сич". Об этом сообщается на странице предприятия в Twitter.

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Планируется, что первый полет нового беспилотника состоится в 2023 году. Это станет новым шагов для Турции в беспилотной авиации. MİUS — Muharip İnsansız Uçak Sistemi (Боевой беспилотный авиационный комплекс).

Фото: Twitter \ Bayraktar

Как заявляет Халук Байрактар, MİUS — это амбициозная цель для компании Baykar. На данный момент разработка находится на стадии концептуального проектирования. Определяются основные требования и нужды для разработки. Байрактар также подчеркнул, что летательный аппарат будет управляться искусственным интеллектом, которые позволят ему принимать некоторые решения самостоятельно.

Ожидается, что MİUS будет летать на сверхзвуковой скорости и на больших высотах. Вся разработка аппарата совершается силами Baykar Makina. Судя по опубликованным рендерам, дрон сможет базироваться на универсальных десантных кораблях.

Как передает Defense Express, БПЛА будет иметь следующие характеристики:

Рабочая высота — 12 км

Дальность полета — неограниченна благодаря сети передачи данных SATCOM

Время работы — 5 часов в воздухе

Скорость — более 900 км/ч

Полезная нагрузка — 1000 кг.

Фото: Twitter \ Bayraktar

Напомним, в Турции Bayraktar Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета. А позднее поднялся в воздух с полной боевой нагрузкой. Перед этим Akinci провел сутки в полете, пролетев более 6 тысяч км.

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